800달러 이내 면세품, 신고 없이 집에서 택배로 교환 가능

관세청 ‘보세판매장 특허·운영 고시’

동일 모델 색상·사이즈만 교환 가능

800달러 초과 물품은 신고 후 납세

외국인, 온라인서 주문 후 국내 수령

이미지 확대 관세청 제공

세줄 요약 800달러 이하 면세품 국내 교환 허용

별도 신고 없이 택배·우편 수령 가능

색상·사이즈만 교환, 초과품은 제한

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앞으로 해외여행을 하면서 구매한 800달러(약 124만원) 이하 면세품은 별도 신고 없이 귀국 후 국내에서 택배나 우편으로 교환할 수 있게 된다.관세청은 이 같은 내용을 담은 ‘보세판매장 특허 및 운영에 관한 고시’를 1일부터 시행한다고 밝혔다. 개정 고시는 이날 이후 구매한 면세품부터 적용된다.기존에는 면세점에서 구입한 물품을 교환하려면 구매 금액과 관계없이 입국 시 휴대품 신고를 하고 세관에 물품을 맡겨야 했다. 교환품도 다음 출국 때 공항 인도장에서만 받을 수 있어 당장 재출국 계획이 없는 여행객은 사실상 교환이 어려운 구조였다. 구매자들도 애초에 교환 가능성이 낮은 제품 위주로 구매하는 경향이 컸다.앞으로는 이런 신고 절차 없이 면세 한도인 800달러 이하 물품은 국내에서 간편하게 교환할 수 있다. 교환품은 시내면세점을 직접 방문하거나 우편·택배로 받을 수 있어 일반 온라인 쇼핑몰 교환 절차와 크게 다르지 않다.다만 동일 모델의 색상이나 사이즈만 교환할 수 있다. 가격이 더 저렴한 다른 상품으로의 교환도 허용되지 않는다. 800달러를 초과하는 면세품은 지금처럼 입국 시 자진 신고 후 세금을 납부한 경우에만 국내에서 교환할 수 있다. 교환 가능 기간은 물품을 판매한 개별 면세점의 교환·환불 규정에 따라 달라질 수 있어 가능한 한 빨리 해당 면세점에 문의하는 것이 좋다.개정 고시는 외국인이 온라인 면세점에서 구매한 국산품을 국내 시내면세점에서 인도받을 수 있도록 하는 내용도 담았다. 외국인 관광객은 K뷰티, K식품 등을 온라인에서 주문한 뒤 여행 중 시내면세점에서 수령할 수 있게 된다.세종 한지은 기자