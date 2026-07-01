오아, 프로미스나인 송하영·이나경과 콜라보… 웹예능 ‘방판소녀들’로 연남동 뜬다

세줄 요약 오아, 프로미스나인과 웹예능 협업 발표

연남동 야외 촬영서 여름가전 체험

휴대용 선풍기·쿨링패드 시원함 강조

이미지 확대 (오아 제공)

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소형 가전 업계의 코스닥 상장사 오아가 인기 걸그룹 프로미스나인(fromis_9)의 멤버 송하영, 이나경과 협력하여 웹예능 ‘방판소녀들’에 참여한다.7월 6일 공개되는 ‘방판소녀들’ 4화에서는 두 멤버가 핫플레이스 연남동에서 시민들을 만나는 야외 길거리 방문판매 기획이 진행된다.이번 에피소드는 무더위 속에서 거리를 누비는 두 사람의 촬영 현장을 담았다. 뙤약볕이 내리쬐는 야외 촬영 환경에서 송하영과 이나경이 오아의 휴대용 선풍기와 쿨링패드를 사용하며 제품의 냉각 효과를 경험했다고 전해진다.프로미스나인의 밝고 에너제틱한 매력이 오아의 쾌적한 여름 가전과 만나 완벽한 시너지를 더했다.오아 관계자는 “실제 폭염이 쏟아지는 야외 로케이션 촬영이라는 극한의 환경 속에서 오아 여름 가전의 압도적인 시원함이 가감 없이 입증되었다”라며,“앞으로도 대중들에게 신선한 재미를 선사하고, 일상의 쾌적함을 책임지는 오아만의 확실한 제품력을 계속해서 증명해 나가겠다”라고 밝혔다.양승현 리포터