로로멜로, 컬리 단독 ‘수건 케이크’ 3종 출시… 이색 비주얼과 프리미엄 디저트 경험 선보여

세줄 요약 로로멜로, 컬리 단독 수건 케이크 3종 출시

수건 닮은 비주얼과 크레이프·크림 조화

쿠키앤크림·말차·팥인절미 3종 구성

이미지 확대 로로멜로, 수건케이크 3종 / 출처: 로로멜로

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로로에프엔비의 프리미엄 디저트 브랜드 로로멜로(ROROMALLO)가 신제품 ‘수건 케이크’ 3종을 출시하고 컬리를 통해 단독 판매를 시작한다고 밝혔다.이번 신제품은 실제 수건을 말아놓은 듯한 독특한 형태의 디저트로, 얇은 크레이프와 풍성한 크림이 조화를 이루는 것이 특징이다. 시각적인 재미로 소비자들에게 새로운 경험을 제공한다.로로멜로는 제품 개발 과정에서 자체 크레이프 반죽 배합비를 적용해 부드러우면서도 쫀득한 식감을 구현했으며, 얇게 구운 크레이프와 크림이 자연스럽게 어우러지는 식감을 완성했다.제품은 ▲쿠키앤크림 ▲말차 ▲팥인절미 총 3종으로 구성됐다. 쿠키앤크림은 달콤한 쿠키의 풍미와 부드러운 크림이 조화를 이루며, 말차는 은은한 쌉싸름함과 깊은 향을 담았다. 팥인절미는 전통적인 재료를 현대적으로 재해석해 고소하고 친숙한 맛을 선사한다.또한 커피와 우유 등 다양한 음료와 잘 어울려 홈카페 디저트로 즐기기 적합하며, 해동 시간에 따라 색다른 식감을 경험할 수 있다. 10분 정도 해동하면 시원하고 쫀득한 식감으로, 30분 이상 실온에서 해동하면 촉촉하고 부드러운 크레이프 케이크 본연의 맛을 즐길 수 있다.신제품은 프리미엄 식품 플랫폼 컬리에서 단독 판매된다.로로에프엔비 관계자는 “수건 케이크는 보는 즐거움과 먹는 즐거움을 동시에 담아낸 제품”이라며 “차별화된 비주얼과 완성도 높은 맛으로 소비자들에게 새로운 디저트 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.양승현 리포터