내일부터 BYD 전기차 보조금 중단…테슬라 ‘유지’

전기차 보급사업 평가 결과 공개

‘BYD’ 탈락…테슬라·BMW·벤츠 유지

이미지 확대 중국 정저우 비야디 디스페이스 전시 공간에 BYD 해양 시리즈 ‘씰’이 분해된 상태로 전시돼 있다. 연합뉴스

세줄 요약 BYD 전기차 보조금 지원 중단 결정

테슬라·볼보·현대차 등은 선정 유지

새 평가제 도입, 60점 이상 통과

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내일부터 중국차 제조업체 BYD(비야디)가 생산한 전기차에 정부보조금 지원이 중단된다. 테슬라·볼보 등에 대한 전기차 보조금은 유지된다.기후에너지환경부는 30일 전기차 보급사업 수행자 선정 평가 결과를 공개했다. 평가에 탈락한 제조사가 생산한 전기차는 국내 보조금을 받을 수 없다.승용·화물·승합으로 나뉜 이번 평가에는 총 35개 제조사가 신청했다. 차종별 보조금 액수는 선정된 제조사 차량을 대상으로 추후 정해진다.승용차는 ▲기아 ▲르노코리아 ▲메르세데스벤츠코리아 ▲볼보자동차코리아 ▲비엠더블유코리아 ▲케이지모빌리티 ▲테슬라코리아 ▲폭스바겐그룹코리아 ▲폴스타오토모티브코리아 ▲현대자동차 등 10곳이 통과했다.화물차는 ▲기아 ▲디피코 ▲루트17 ▲오텍 ▲이브이앤솔루션 ▲케이지모빌리티 ▲타타대우모빌리티 ▲한국쓰리축 ▲현대자동차 등 9곳이다. 승합차는 ▲범한자동차 ▲아이버스 ▲엠티알 ▲우진산전 ▲이엠코리아 ▲케이지모빌리티커머셜 ▲피라인모터스 ▲현대자동차 등 8곳이 선정됐다.중국 업체인 BYD는 승용 부문에 신청했다가 탈락했다. 기후부 관계자는 “BYD는 보조금 사업 수행자로 신청했으나 탈락했다”고 밝혔다.BYD는 중국 최대 전기차 제조사다. 가격 경쟁력을 최대 무기로 국내 시장 확대를 노려왔다. 그러나 이번 평가로 기존 지원되던 보조금이 중단되면서 당분간 영업 침체는 불가피할 것으로 전망된다.이번 평가는 올해 ‘2026년도 전기자동차 보급사업 보조금 업무처리지침’ 개정으로 처음 도입됐다. 기술개발 역량, 환경정책 대응, 사후관리 지속성, 안전관리 분야에 점수를 매겨 100점 만점에 60점 이상인 업체를 수행자로 선정했다.김중래 기자