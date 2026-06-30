한국렌탈, 지슨과 업무협약 체결…보안 상품 라인업 확대

세줄 요약 한국렌탈, 지슨과 보안 솔루션 MOU 체결

IT 보안에서 물리·공간 보안으로 확장

불법촬영·도청·침투 탐지 제품 렌탈 제공

이미지 확대 종합 렌탈 기업 한국렌탈(대표 문동권·사진 오른쪽)은 지난 30일에 서울 강남구에 있는 지슨 본사에서 지슨(대표 한동진)과 업무 협약을 체결했다. 한국렌탈 제공

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종합 렌탈 기업 한국렌탈㈜(대표 문동권)은 30일 보안 기술 전문 기업 ㈜지슨(대표 한동진)과 업무 협약을 체결하고 보안 솔루션 렌탈 시장에 진출했다고 밝혔다.이번 협약식은 서울 강남구 지슨 본사에서 양사 대표가 참석한 가운데 진행됐다. 이번 협약은 고도화되고 있는 보안 위협으로부터 기업들의 불안감을 해소하고 차별화된 전방위 보안 솔루션을 효율적으로 제공하기 위해 마련됐다.이번 협약을 통해 한국렌탈은 모회사 드림시큐리티 중심의 IT 보안 영역에서 물리 및 공간 보안 영역으로 보안 솔루션 포트폴리오를 확대하게 됐다.지슨이 보유한 주요 보안 솔루션은 ▲상시형 불법촬영 탐지 시스템 Alpha-C와 비상벨 Alpha-EB: 불법촬영 등 공중화장실 범죄 예방 ▲스마트 무선도청 상시 방어 시스템 Alpha-I: 회의실, 집무실 등 무선도청 위협 대응 ▲무선 백도어 해킹 탐지 시스템 Alpha-H: 서버실·전산실 등의 비인가 무선 침투 위협에 대응하는 제품 등이 있다.문동권 한국렌탈 대표는 “이번 협약은 한국렌탈의 고객사는 물론 모든 기업들이 불확실한 보안 위협에서 안전할 수 있도록 다 함께 건강한 사회를 만들어 나가는 데 의의를 두고 진행됐다”며 “고가의 첨단 보안 장비에 대한 부담을 줄여 모든 기업들이 보안 솔루션에 손쉽게 접근할 수 있도록 한국렌탈이 지슨과 손잡고 보안 솔루션을 렌탈로 제공한다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 지속적인 서비스 고도화 및 상품 라인업 확대를 통해 한국렌탈의 보안 솔루션 포트폴리오를 더욱 확장해 나갈 것”이라고 덧붙였다.양승현 리포터