2030 세대 홈 IoT 수요 증가…스마트 도어락 시장 변화

세줄 요약 1인 가구·2030세대 중심 홈 IoT 수요 확대

스마트 도어락, 잠금장치 넘어 제어 허브 진화

아카라라이프, 지문 인식·OTP로 편의성 강화

이미지 확대 [사진: 아카라 스마트도어락 L100에 지문을 인식해 문을 여는 장면. (사진=유튜브 채널 ‘잇섭’ 캡쳐)]

이미지 확대 [사진: 아카라라이프 스마트 도어락 캠페인 영상 ‘나 홀로 스마트한 집에’. (사진=아카라라이프)]

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1인 가구의 증가와 가사 노동 최소화 경향이 맞물리면서 가전 및 홈 IoT(사물인터넷) 시장이 재편되고 있다. 스마트 도어락은 단순한 잠금장치 기능에서 벗어나 스마트홈을 제어하는 제어 장치로 기능이 확대되는 추세다. 아카라라이프는 지문 인식 기능 등을 적용해 편의성과 보안성을 높인 제품을 선보였다.최근 독립한 직장인들은 지문이나 스마트워치 등의 인증 수단을 통해 문을 개방하는 방식을 이용하고 있다. 스마트 도어락은 출입 과정의 단계를 축소해 일상적 편의성을 높이는 요소로 평가받는다.이러한 경향은 2030 세대를 중심으로 가사 노동 효율화를 추구하는 트렌드가 반영된 결과다. 산업연구원이 발표한 ‘인구구조 변화에 따른 가전 시장 변화와 대응 방안’ 보고서에 따르면, 젊은 층을 중심으로 가사 시간을 단축하는 가전과 스마트 가전에 대한 잠재 수요가 높은 것으로 조사됐다. 특히 2030 세대는 일상 동선과 행동을 줄여주는 연결형 제품에 대한 필요성을 타 연령대보다 높게 평가했다.가사 노동 및 일상 단계 축소 트렌드 속에서 식기세척기, 로봇청소기에 이어 스마트 도어락이 주요 품목으로 진입하고 있다. IoT 기술과 결합한 스마트 도어락은 문이 열림과 동시에 조명, 공기청정기, 로봇청소기 등 실내 가전기기를 연동해 제어하는 스마트홈의 중심 역할을 수행한다.스마트 도어락은 고령화 시대의 돌봄 기능 및 양육 부담 완화 역할도 수행하고 있다. 산업연구원 조사 결과, 60대 이상 고령층에서 ‘비상시 자동 알림 관련 가전’에 대한 수요는 3.06점으로 타 연령대 대비 높게 나타났다. 아카라라이프의 스마트 도어락은 출입 기록을 모바일 애플리케이션으로 실시간 확인할 수 있어 맞벌이 가구의 자녀 귀가 확인이나 고령층 가구의 안전 확인에 활용된다.홈 IoT 전문 브랜드 아카라라이프의 스마트 도어락 라인업(K100, L100)은 0.3초 지문 인식 속도와 지문별 자동화 설정을 탑재했다. 정기 방문하는 가사 대행 서비스 이용자를 위해 특정 시간에만 작동하는 일회용 비밀번호(OTP) 발급 기능을 갖춰 보안 우려를 관리하도록 했다. K100 모델은 치매 환자, 영유아, 반려동물이 내부에서 임의로 문을 여는 것을 방지하는 ‘내측 잠금 기능’을 포함하고 있다.한편 아카라라이프가 최근 선보인 ‘나 홀로 스마트한 집에’ 소비자 캠페인 영상은 이 같은 2030 세대의 라이프스타일과 일상 속 귀찮음을 위트 있게 저격하며 온라인상에서 큰 화제를 모으고 있다.인기 숏폼 크리에이티브 채널 ‘예상치 못한 필름’의 주연 배우 이상하가 참여한 이번 브랜드 광고는, 회식 후 만취해 집 비밀번호를 잊어버린 주인공이 지문 인식을 비롯해 12가지에 달하는 다양한 현관문 잠금 해제 방식을 동원해 극적으로 귀가하는 과정을 유쾌하게 풀어냈다. 누구나 한 번쯤 겪어봤을 법한 일상 속 곤란한 상황을 제품의 다채로운 기능성과 결합해 직관적이면서도 재치 있게 연출했다는 평가다.해당 영상은 공개 직후 2030 세대를 중심으로 빠르게 확산되며, 댓글 창에는 “지문 인식 기능이 없었으면 밤새 현관 앞을 서성였을 것”, “퇴근 후 1초라도 빨리 눕고 싶은 직장인들의 현실을 그대로 투영했다”, “단순한 도어락이 아니라 진짜 스마트한 가전 같다” 등 실생활에서의 편의성과 지문 인식 기능의 유용성에 대한 공감을 얻고 있다.아카라라이프 이상헌 대표는 “현관문을 여는 행위가 마치 집 안의 방문을 여는 것과 같은 편안한 스마트홈 경험을 국내 소비자들에게 선사하고자 했다”라며 “앞으로도 국내 주거 환경에 최적화된 우수한 홈 IoT 라인업을 지속적으로 선보여, 집안일뿐만 아니라 일상의 아주 사소한 불편함까지 완벽히 지워나갈 것”이라고 밝혔다.양승현 리포터