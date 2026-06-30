올라핀테크, MICE 산업 분야 선정산 서비스 누적 지급액 13억 원 기록

세줄 요약 전시·행사 MICE 대상 선정산 확대

누적 지급액 13억5300만원 기록

정산 전 현금화로 자금 경색 완화

이미지 확대 올라핀테크의 전시ㆍ행사 선정산 누적 지급액 13억 기록 사진(사진 제공: 올라핀테크)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올라핀테크가 전시·행사(MICE) 분야 사업자를 대상으로 지원하는 선정산 서비스의 누적 지급액이 13억 5300만원을 기록했다고 밝혔다.전시 및 행사 산업은 행사를 위한 대관료, 운영비, 용역비, 이벤트 상품 구매비 등을 선집행한 후 정산받는 거래 구조다. 행사를 마친 이후에도 실제 대금을 회수하기까지 수개월이 소요되는 특성이 있어 자금 순환 확보가 기업 운영의 핵심 요소로 작용한다.한국전시산업진흥회에 따르면 2023년 기준 국내 전시산업의 전체 매출 규모는 약 2조 6000억원에 이른다. 이처럼 선비용 지출 후 대금 회수 구조는 전시 분야뿐만 아니라 다수의 B2B 영역에서 공통적으로 확인된다. 올라핀테크의 공급계약 기반 선정산은 확정된 계약 매출을 정산일 전에 현금으로 전환해 기업의 자금 경색을 방지한다.전시·행사 산업에서 올라핀테크가 집행한 초기 지급액은 올해 6월 기준으로 13억 5300만원이며, 월평균 지급액은 1억 400만원 규모다. 행사 운영비, 대관료, 이벤트 상품 구매비 등 프로젝트 수행 과정에서 발생하는 자금 수요가 주요 활용처로 나타났다.올라핀테크 관계자는 “전시·행사 산업처럼 프로젝트 단위로 운영되는 업종은 비용 집행 시점과 대금 회수 시점 사이의 간극이 큰 경우가 많다”며 “앞으로도 업종별 거래 구조와 정산 특성을 반영해 사업자들이 보다 안정적으로 자금을 운영할 수 있도록 지원할 계획”이라고 전했다.한편 올라핀테크는 자사에서 운영하는 B2B 선정산 서비스 ‘레븐(REVN)’을 통해 폐쇄몰·제조·유통·자동차부품·약국·병의원에 이어 전시·행사 산업으로 적용 범위를 확대하고 있다. 또한 거래 데이터를 기반으로 업종에 관계없이 사업자의 자금 회전을 지원하고 있다.새로운 업종 적용에 대한 문의는 올라핀테크 공식 채널을 통해 받을 수 있다.양승현 리포터