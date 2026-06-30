고려대 취업박람회 응시생 75% ‘CEFR B2 이상’… 캠브리지 링구아스킬 평가 결과 발표

세줄 요약 고려대 취업박람회서 링구아스킬 비즈니스 진행

응시자 75%가 CEFR B2 이상으로 평가

빠른 결과와 통합 응시 방식에 호평

이미지 확대 고려대학교 링구아스킬 시험장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

영국 캠브리지대학교 출판·평가기관인 캠브리지 유니버시티 프레스 앤 어세스먼트가 제공하는 AI 기반 온라인 영어 인증시험 ‘캠브리지 링구아스킬(Cambridge Linguaskill)’이 지난 5월 고려대학교 안암캠퍼스에서 진행됐다.이번 시험은 고려대학교 취업박람회 프로그램의 일환으로 마련됐으며, 직장과 비즈니스 환경에서 요구되는 영어 능력을 평가하는 ‘링구아스킬 비즈니스’ 방식으로 실시됐다. 참가자들은 읽기, 듣기, 쓰기, 말하기 등 4개 영역에 응시했다.행사에는 신소재공학과와 건축사회환경공학과, 컴퓨터학과, 스마트보안학과를 비롯해 자연과학대학, 인문대학, 경영대학원 등 다양한 전공의 학부생과 대학원생, 졸업생이 참여했다. 외국인 응시자도 시험에 함께했다.응시 목적은 자기계발이 가장 많았으며 취업과 이직, 대학원 진학, 유학 및 교환학생 준비 등 진로와 학업을 위한 수요도 폭넓게 나타났다.시험 결과 전체 응시자의 75%가 유럽언어공통기준인 CEFR 기준 B2 이상으로 평가됐다. 등급별로는 C1이 19%, B2가 56%, B1이 25%였으며 A2 이하 응시자는 없었다.영역별 평균은 듣기가 C1 수준으로 가장 높았고, 읽기와 쓰기, 말하기는 모두 B2 수준을 기록했다. B2는 업무 환경에서 영어로 의사소통할 수 있는 수준으로 평가되며, C1은 복잡한 업무와 학업 상황에서도 영어를 유연하게 활용할 수 있는 단계에 해당한다.시험 운영에 대한 만족도도 전반적으로 높게 나타났다. 행사 직후 진행된 5점 만점 설문에서 감독관과 운영진 응대는 4.43점으로 가장 높은 평가를 받았다. 사전 안내 명확성은 4.07점, 신청 절차 편의성은 4.00점을 기록했다.전체 시험 난이도는 3.79점으로 조사됐다. 응시자들은 읽기와 듣기뿐 아니라 말하기 시험까지 한 장소에서 연속으로 응시할 수 있다는 점과 비교적 빠르게 결과를 확인할 수 있다는 점을 장점으로 꼽았다.링구아스킬은 응시자의 답변 수준에 따라 문제 난이도가 조정되는 컴퓨터 적응형 기술과 AI 기반 채점 시스템을 적용한 온라인 시험이다. 시험 결과는 응시 후 3~5영업일 이내 제공된다.캠브리지 측에 따르면 링구아스킬은 캠브리지 영어시험을 인정하는 전 세계 기관에서 채용과 입학, 졸업 인증 등의 목적으로 활용되고 있다. 이번 행사는 국내 대학 캠퍼스에서 학생들의 비즈니스 영어 역량을 확인한 사례라는 점에서 의미가 있다고 설명했다.행사 참가자들은 링구아스킬 외에도 C1 Advanced와 C2 Proficiency 등 캠브리지 영어 자격시험과 원격 응시 방식에 관심을 보였으며, 기업과 대학별 점수 활용 범위에 대한 문의도 이어졌다.캠브리지 측은 향후 대학 캠퍼스를 중심으로 시험 행사를 확대하고, 응시자들에게 시험 결과 활용 방법과 후속 응시 정보를 제공할 계획이다.링구아스킬은 성인과 대학생의 일상 영어 능력을 평가하는 일반 과정과 직장 및 업무 환경에 특화된 비즈니스 과정으로 운영된다.양승현 리포터