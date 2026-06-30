연애·결혼 콘텐츠 선보이는 듀오, 유튜브 구독자 16만 명 넘어

세줄 요약 공식 유튜브 구독자 16만7000명 돌파

연애·결혼 토크 콘텐츠로 세대별 공감 확산

문상훈 출연 영상 160만회 이상 조회

이미지 확대 (사진=듀오 제공)

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결혼정보회사 듀오의 공식 유튜브 채널 구독자가 16만명을 넘어섰다.듀오는 자사 유튜브 채널이 올해 3월 구독자 15만명을 기록한 데 이어 2026년 6월 기준 약 16만 7000명의 구독자를 확보했다고 밝혔다.해당 채널은 ‘연애끝장토론’, ‘어쨌든서른’, ‘세대 인터뷰’, ‘다세대 토크쇼’ 등의 프로그램을 통해 세대별 연애와 결혼에 대한 견해를 다루고 있다. 이와 함께 만남과 관계를 소재로 한 ‘셀소IN듀오’, ‘필링 보이스’ 등의 콘텐츠도 운영 중이다.또한 문상훈(빠더너스), 슈카월드, 김대호 등이 출연한 콘텐츠를 공개했으며, 문상훈의 ‘소개팅 후기’ 편은 약 160만회 이상의 조회수를 기록했다.듀오는 연애와 결혼을 둘러싼 다양한 경험과 가치관을 공유하는 콘텐츠 플랫폼으로 채널을 운영하고 있으며, 이용자 참여를 높일 수 있는 신규 콘텐츠도 지속적으로 기획하고 있다고 밝혔다.듀오 관계자는 “앞으로도 시청자들과 꾸준히 소통할 수 있는 콘텐츠를 통해 다양한 연애·결혼 이야기를 전달해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한편 듀오 유튜브 콘텐츠는 매주 수요일 오후 5시 공식 채널을 통해 공개된다.양승현 리포터