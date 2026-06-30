‘무더위에 단독 착용’…탑텐 ‘쿨에어 브라 캐미솔’ 판매 26% 증가

세줄 요약 쿨에어 브라 캐미솔 판매 26% 증가

단독 착용·레이어드 스타일 확산

장마·습도 대비 냉감 수요 확대

이미지 확대 신성통상 ‘탑텐’ 제공

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본격적인 더위가 시작되면서 냉감 의류 수요가 확대되는 가운데, 최근에는 이너웨어를 패션 아이템으로 활용하는 소비자가 늘며 냉감 이너웨어 판매도 증가세를 보이고 있는 것으로 나타났다.신성통상(대표 염태순)의 SPA 브랜드 탑텐(TOPTEN10)은 올해 들어 냉감 이너웨어인 ‘쿨에어 브라 캐미솔’의 판매액이 증가세를 보이고 있다고 30일 밝혔다.탑텐에 따르면 올해 들어 지난 17일까지 해당 제품 판매액은 전년 동기 대비 26% 늘었다. 회사 측은 “이너웨어를 일상복과 자연스럽게 매치하는 스타일링 확산 속, 이른 더위로 인한 냉감 이너웨어 수요 확대가 맞물린 결과”라고 분석했다. 최근 이너웨어를 단독 착용하거나 다양한 아이템과 레이어드하는 스타일이 인기를 얻으면서 여름철 기본 티셔츠를 중심으로 형성됐던 냉감 의류 수요가 이너웨어 영역으로 확장됐다는 설명이다.회사는 다음달 시작될 장마를 맞아 해당 제품 수요가 더욱 확대될 것으로 내다봤다. ‘쿨에어 브라 캐미솔’은 접촉냉감 소재와 속건 기능을 갖춰 이른 더위나 장마철 높은 습도에서 쾌적한 착용감을 유지할 수 있는 제품이다.탑텐은 이 외에도 탱크탑, U넥 반팔티 등 접촉냉감·속건 소재의 이너웨어 ‘쿨에어’ 라인을 다양하게 선보이고 있다. 기본 이너의 기능성은 유지하면서도 단독 착용과 레이어드가 모두 가능한 일상복으로 활용도를 넓혀, ‘매일 입어도 좋은 옷’이라는 굿웨어 가치를 구현했다.신성통상 탑텐 관계자는 “‘쿨에어 브라 캐미솔’ 판매 성과는 이너웨어가 기능성과 활용도를 모두 갖춘 일상 필수템으로 변화하고 있는 소비 흐름을 보여준다”며 “올여름 관련 수요 확대에 맞춰 ‘쿨에어’ 라인의 경쟁력과 활용 가치를 알리는 활동을 전개해 나갈 계획”이라고 말했다.한편 아동복 브랜드 ‘탑텐키즈’는 실용형 키즈 썸머룩을 공개했다. 물놀이는 물론 일상복으로도 활용 가능한 하이브리드형 제품으로, 여름철 도심 물놀이 수요를 공략하고 있다.대표 상품인 ‘에슬레틱 퀵드라이 그래픽 티셔츠’는 활동량이 많은 아이들을 위한 기능성 데일리 티셔츠다. 신축성과 회복력을 갖춘 소재로 움직임이 자유로우며, 흡습속건 기능이 몸에서 발생하는 열기와 미세 수분을 머금지 않아 쾌적하게 입을 수 있다.‘타슬란 쇼츠’는 물놀이와 일상 착용이 모두 가능한 워터 겸용 반바지다. 가볍고 시원한 착용감으로 활동성이 좋아 야외활동과 바캉스룩으로도 적합하다. 여유로운 핏과 신축성 좋은 허리 밴드를 적용해 장시간 편안하게 착용할 수 있으며, 포켓 디자인을 더해 소지품도 보관할 수 있다.이 외에도 탑텐키즈는 물놀이 후에도 그대로 활용할 수 있는 데일리룩으로 ‘코튼 이지 쇼츠’, ‘코튼 슬럽 티셔츠’, ‘쿄니 크링클 세트(여아)’ 등을 내세워 여름철 수요에 대응한다는 전략이다.김현이 기자