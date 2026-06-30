경제 [속보] 5월 산업생산 0.3%↓…반도체 생산 10.0% 감소 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/30/20260630500010 URL 복사 댓글 0 한지은 기자 수정 2026-06-30 08:05 입력 2026-06-30 08:05 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 컨테이너 가득 쌓인 신선대, 감만부두 컨테이너 가득 쌓인 신선대, 감만부두 (부산=연합뉴스) 강선배 기자 = 16일 한국은행이 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 5월 수출물가지수는 원화 기준 잠정치로 188.58을 기록해 전월보다 0.3% 올랐다. 사진은 이날 부산항 신선대, 감만부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 2026.6.16 sbkang@yna.co.kr(끝)<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 세종 한지은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 기사에서 다루고 있는 주요 내용은 무엇인가요? 명확하지 않음 확인 불가