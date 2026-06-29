헤펠레코리아, 경첩 신제품 ‘메탈라540(Metalla 540)’ 출시

세줄 요약 메탈라 540 경첩 출시, 프리미엄 시장 공략

LGA 8만 회·자체 20만 회 테스트 통과

각도 조절·3차원 플레이트로 시공 효율 강화

이미지 확대 (사진=헤펠레코리아 제공)

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글로벌 가구 및 건축 하드웨어 기업 헤펠레코리아가 경첩 신제품 ‘메탈라 540(Metalla 540) 힌지’를 출시했다고 밝혔다. 회사 측은 가구 구조와 실제 사용 환경을 다각도로 고려해 설계한 자체 개발 제품이라며, 헤펠레 자체 기관의 품질 관리 절차를 거쳐 장기간 사용에도 일관된 품질을 유지하도록 설계됐다고 설명했다.메탈라 540은 고강도 자재를 사용해 제작됐다. 유럽 공인 인증 기관인 독일 LGA의 80,000회 사이클 인증을 획득하며 내구성을 인정받았을 뿐만 아니라, 헤펠레 자체 기준의 20만 회 개폐 테스트를 만족시켜 제품 신뢰성을 확보했다.기술적 특징으로는 ‘클로징 각도 조절 기능’이 꼽힌다. 도어가 닫히는 속도와 감도를 사용 환경에 맞춰 미세하게 조절할 수 있도록 설계돼, 소형 도어부터 대형 도어까지 가구 규격에 맞춘 소프트 클로징 성능을 구현한다. 또한 3차원 조절형 마운팅 플레이트가 포함되어 시공 후에도 도어의 높이, 깊이, 좌우 정렬을 조정할 수 있어 작업 효율성과 시공 속도를 높여 준다.다양한 주거 환경과 설계에 대응이 가능한 제품 구성도 포함된다. 메탈라 540은 가구 측판을 완전히 덮는 풀 오버레이(방 타입), 측판의 절반만 덮는 하프 오버레이(반방 타입), 측판 안쪽으로 도어가 들어가는 인셋 타입까지 설치 방식의 라인업을 갖췄다. 여기에 니켈과 블랙 니켈 등 총 2가지 컬러 옵션을 제공해 가구 디자이너와 소비자의 선택폭을 넓혔다.인테리어 시장의 미니멀리즘 경향을 반영한 마감 디자인도 적용됐다. 메탈라 540은 디자인의 힌지 암과 컵 커버를 적용해 내부 메커니즘을 보호함과 동시에, 가구 문을 열었을 때도 균일한 외관 품질을 유지한다. 시각적 노출을 줄여 가구 라인을 구성하려는 사용자들을 위해 직선형 마운팅 플레이트 옵션도 함께 제공한다.헤펠레코리아 관계자는 “메탈라 540은 헤펠레의 철저한 품질 관리 시스템을 거쳐 프리미엄 가구 시장을 겨냥해 선보이는 핵심 라인업”이라며 “작업자에게는 최상의 시공 효율을, 소비자에게는 부드러운 작동감과 시각적 아름다움을 동시에 선사해 가구의 가치를 한 단계 높여 줄 것으로 기대한다”고 전했다. 한편 헤펠레 ‘메탈라 540’ 경첩에 대한 자세한 정보 및 제품 문의는 헤펠레코리아 공식 홈페이지와 전국 영업망을 통해 확인할 수 있다.양승현 리포터