하이엔드 뷰티그룹 본에스티스, VIP 고객 초청 행사 개최

세줄 요약 포시즌스 호텔 서울서 VIP 초청 행사 개최

미디어아트·한국무용 오프닝, 브랜드 철학 소개

송윤아·김용빈 참여, 고객 소통과 비전 공유

이미지 확대 본에스티스 한도숙 박사와 전속모델인 배우 송윤아 [사진제공=본에스티스]

이미지 확대 본에스티스 모델 가수 김용빈 [사진제공=본에스티스]

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하이엔드 뷰티그룹 본에스티스가 지난 6월 27일 포시즌스 호텔 서울에서 VIP 고객 초청 행사 ‘VONESTIS LUMIÈRE EN FLEUR’를 진행했다.이번 행사는 ‘빛처럼 꽃처럼 피어나는 아름다움의 시간’을 주제로, 본에스티스가 이어온 브랜드 철학과 고객과의 시간을 함께 나누기 위해 마련됐다. ‘LUMIÈRE EN FLEUR’는 ‘빛 속에서 피어나는 꽃’이라는 의미로, 행사 공간과 프로그램에는 본에스티스가 지향하는 리추얼과 아름다움에 대한 시선을 담았다.행사는 미디어아트와 한국무용을 결합한 오프닝 퍼포먼스로 시작해 브랜드 히스토리 및 스킨케어 리추얼 소개 세션, 만찬, 축하 공연 순으로 진행됐다. 참석자들은 브랜드의 피부 관리 방식과 향후 고객 경험의 방향성을 확인하는 시간을 가졌다.이날 본에스티스 뮤즈 송윤아는 브랜드와 함께해온 시간과 아름다움에 대한 생각을 전했다. 그는 한도숙 회장을 직접 소개하며 현장 분위기를 이끌었고, 참석 고객들과 자연스럽게 소통했다.한도숙 회장은 고객과 협력 파트너, 임직원에게 감사의 뜻을 전하며 향후 브랜드 비전과 방향성을 밝혔다. 그는 40여 년간 축적한 에스테틱 현장 경험과 피부 연구 철학을 바탕으로 제품, 스파, 교육, 연구를 아우르는 브랜드 활동을 확대해 나가겠다고 강조했다.이어 전속모델 김용빈의 축하 무대와 뷰티 세션이 진행됐다. 김용빈은 아침, 이동 시간, 취침 전으로 구분된 데일리 루틴을 설명하며 세럼, 크림, 액티베이터, 괄사 등을 활용한 피부 컨디션 관리 방식을 공유했다. 그는 일상적인 관리의 지속성이 건강한 이미지 유지에 부합한다는 메시지도 덧붙였다.해외 주요 파트너 및 관계자들의 참석도 확인됐다. 두바이 지역에서는 파이코어 및 RKPCBIO 엑소좀 유통을 협력 중인 루루그룹 관계자와 카스피그룹 관계자 및 가족이 참석했다. 일본 지역에서는 줄기세포 및 엑소좀 화장품 OEM 협력을 논의하고 있는 현지 관계자가 자리에 함께했다.본에스티스는 현재 에스테틱 현장 역량을 기반으로 스킨케어 제품 라인업과 스파 프로그램을 운영 중이며, 자체 제품 연구소와 생산 시스템을 통해 원료 및 제품 개발을 지속하고 있다.본에스티스 관계자는 “이번 행사는 고객에게 감사의 마음을 전하고 브랜드가 걸어온 시간과 향후 방향성을 함께 나누기 위해 준비했다”며 “앞으로도 고객과의 소통을 바탕으로 다양한 브랜드 경험을 선보일 예정”이라고 밝혔다.양승현 리포터