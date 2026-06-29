한수원, 전북 서남권 800MW 해상풍력 우선협상대상자 선정

한수원, 해상풍력단지 우선협상대상자 선정

이미지 확대 한국수력원자력 컨소시엄이 수주한 전북 서남권 해상풍력 확산단지1의 사업 부지. 한국수력원자력 제공

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한국수력원자력 컨소시엄이 800MW 규모 전북 서남권 해상풍력단지 우선협상대상자로 선정됐다고 29일 밝혔다.이번 사업은 전북 부안군 해역에 2.4GW 규모 풍력단지 조성 사업 중 하나다. 한수원이 우선협상자로 선정된 ‘전북 서남권 해상풍력 확산단지1 공공사업시행자 공모’는 50% 이상의 공공기관 지분 보유를 참여 요건으로 한다.한수원은 동서발전, 한전KPS, 한국전력기술, 한화오션, 두산에너빌리티, IBK금융그룹, KB금융그룹, 삼일 C＆S, 중앙해양중공업 등 10개 주요 공공·민간기업과 컨소시엄을 구성해 공모에 참여했으며 공공성과 사업 추진 역량, 지역 상생 방안 등을 높게 평가받아 우선협상대상자로 선정됐다.한수원 컨소시엄은 오는 8월말까지 전북도와 실시협약을 맺고 사업을 추진할 계획이다. 김회천 한수원 사장은 “이번 우선협상대상자 선정은 한수원의 재생에너지 사업 개발 역량과 공공성을 인정받은 성과”라며 “전북특별자치도와 지역사회, 참여기업들과 긴밀히 협력해 국내 풍력산업육성과 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 밝혔다.김중래 기자