2분기 환율 1500원 넘어… 외환위기 이후 처음

외국인 자금 이탈·달러 강세 맞물려

국내 증시 상승에 추가 매도 가능성

새달 24시간 거래… “안정효과 제한적”

세줄 요약 2분기 평균 환율 1500원 돌파

외국인 순매도와 달러 강세 영향

ADR 상장·24시간 거래제 변수

2026-06-29 B2면

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원달러 환율이 ‘1500원 시대’에 들어섰다. 외국인 자금 이탈과 달러 강세가 맞물리면서 2분기 평균 환율이 외환위기 이후 처음으로 1500원을 넘어섰다.28일 한국은행에 따르면 지난 4월 1일부터 6월 26일까지 주간거래 종가 기준 원달러 환율 평균은 1500.1원을 기록했다. 이번 주 환율이 큰 폭으로 하락하지 않는다면 2분기(4∼6월) 평균 환율도 1500원대를 유지하게 된다. 분기 평균 환율이 1500원을 넘는 것은 외환위기 직후인 1998년 1분기(1596.8원) 이후 28년 3개월 만이다. 글로벌 금융위기 당시인 2009년 1분기 평균(1418.3원)보다도 훨씬 높은 수준이다.환율을 끌어올린 가장 큰 요인은 외국인이다. 외국인은 올해 들어 지난 26일까지 유가증권시장에서 136조 8000억원어치 주식을 순매도했다. 다만 국내 증시가 급등하면서 외국인이 보유한 대형주 가치가 크게 뛰어 외국인 지분율은 지난해 말 36.28%에서 41.42%로 오히려 높아졌다. 이에 따라 글로벌 투자자들이 국가별 투자 비중을 맞추기 위해 한국 주식을 추가로 팔 가능성이 있다는 분석이 나온다. 여기에 미국의 금리 인상 기대가 되살아나며 달러 강세가 이어지면서 원화 약세 압력이 커진 상황이다.일각에서는 다음 달 10일 예정된 SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장이 달러 유입을 늘려 환율을 안정시킬 수 있다는 기대도 나온다. 반면 기존 외국인 투자자들이 국내 주식을 처분하고 ADR로 갈아탈 경우 오히려 달러 유출이 확대될 수 있다는 반론도 제기된다. 전문가들은 외국인 매도세가 이어지는 한 환율이 단기간에 크게 하락하기는 쉽지 않을 것으로 보고 있다.한편 오는 7월 6일부터 서울 외환시장은 사실상 24시간 거래 체제로 바뀐다. 해외 투자자의 접근성을 높이고 거래 공백을 줄이는 효과는 기대되지만 환율 수준 자체를 낮추는 효과는 제한적이라는 평가가 나온다. 시장에선 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 해외에서 원화 거래가 제한된 점 등을 들어 최근 한국을 선진국지수 관찰대상국에 포함하지 않은만큼 외환시장 제도와 규제 전반을 손질해야 한다는 목소리도 커지고 있다.박소연 기자