버려지는 물 모으면 하루 100만t 확보…반도체용 ‘초순수’ 정비 시스템 필수적

영산·섬진강 여러 댐서 끌어올 듯

기존 댐 더 올려 저수량 늘릴 수도

세줄 요약 호남권 반도체 클러스터용 공업용수 확보 과제 부상

정부, 수계 조정·댐 활용으로 하루 100만t 검토

초순수 기준과 지역 물 배분 갈등이 핵심 변수

2026-06-29 3면

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호남권 반도체 클러스터 조성이 가시화되면서 대규모 공업용수 확보가 핵심 과제로 떠올랐다. 28일 기후에너지환경부에 따르면 정부는 이번 주 물 공급 종합계획을 발표할 예정이다. 김성환 기후부 장관도 전날 “일부 댐의 수계 조정과 여유 용량 활용을 통해 하루 약 100만t 이상의 용수를 추가 확보할 수 있을 것”이라고 밝혔다.그러나 반도체 산업은 막대한 물을 쓰는 대표적인 ‘물 먹는 산업’인 데다 호남권은 섬진강댐 물 배분 문제 등으로 이미 지역 간 갈등을 겪어온 곳이어서 용수 확보 과정이 순탄치 않을 전망이다.하루 100만t은 연간 3억 6500만t으로, 영산·섬진강 수계의 연간 공업용수 총공급량 3억 1000만t보다 많다. 반도체 클러스터를 조성하려면 현재보다 공업용수 공급량을 2배 이상 늘려야 한다는 의미다.정부는 우선 영산·섬진강 유역에서 쓰이지 않고 흘러가는 물을 찾기로 했다. 국회 입법조사처에 따르면 2015~2019년 전남권 하천수 사용 허가량은 연 28억 4450여만t이었지만 실제 사용량은 8억 3418여만t으로 29.3%에 그쳤다. 연간 20억t 이상이 바다로 흘러간 셈이다.그러나 남는 물을 곧바로 반도체 공장에 쓸 수는 없다. 반도체 공정에는 불순물을 극도로 제거한 초순수가 필요해 원수 단계부터 유기물이 적어야 한다. 오염원이 많은 하천수는 고도 정수 처리를 거쳐야 해 자칫 배보다 배꼽이 커질 수 있다.결국 정부는 오염원이 적은 별도 수원이나 댐 용수 활용을 검토하는 것으로 보인다. ﻿단일 댐으로 수요를 감당하기도 어렵다. 영산·섬진강 유역 7개 댐 가운데 호남권 반도체 클러스터에 물을 단독 공급할 수 있는 곳은 사실상 없다. 섬진강댐 물은 대부분 호남평야 농업용수로, 주암댐 물은 호남권 생활용수로 쓰인다. 결국 여러 댐의 용수를 모아 공급하는 방식이 유력하다. 기존 댐 높이를 높여 저수량을 늘리는 방안도 검토되는 것으로 알려졌다.세종 김중래 기자