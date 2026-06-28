“비트코인, 서서히 사라질 것”…‘버블 사냥꾼’ 그랜섬, 가상화폐에 사망 선고

세줄 요약 그랜섬, 비트코인 내재가치 부재 지적

실생활 결제·거래 활용성 부족 비판

고점 대비 반토막, 서서히 소멸 전망

이미지 확대 비트코인 이미지. 123rf

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2000년 닷컴 버블과 2008년 글로벌 금융위기를 잇따라 정확히 예측하며 명성을 쌓은 유명 억만장자 투자자 제러미 그랜섬이 비트코인을 두고 “쓸모없고 투기적인 자산”이라는 날 선 평가를 내놨다.26일(현지시간) 미국 CNBC방송의 ‘스쿼크 박스’에 출연한 그랜섬 GMO 공동창업자는 “비트코인은 내재 가치가 없다”며 “앞으로 수년, 수십 년이 흐르면서 비트코인은 서서히 사라질 것”이라고 예상했다.이 같은 발언은 최근 가상화폐 가격이 지속적인 하락세를 보이는 가운데 나왔다.글로벌 가상자산 시황사이트 코인마켓캡에 따르면, 현재 비트코인은 6만 70달러대에 거래되고 있다. 이는 지난해 10월 기록한 최고점인 12만 6000달러 대비 50% 이상 폭락한 수준이다.그랜섬은 비트코인의 소멸 과정을 TS 엘리엇의 시 ‘황무지’의 구절을 인용해 “‘펑’ 하고 터지는 것이 아니라 나지막한 신음소리처럼 사라지게 될 것”이라고 비유했다.그는 비트코인이 강세장에서도 두각을 나타내지 못했다고 지적하며 효용성에 대해서도 의문을 제기했다.그랜섬은 “비트코인은 경제가 견조한 상황에서도 별다른 이유 없이 가치가 반토막 나곤 한다”며 “사람들이 비트코인으로 저녁 식사를 사거나 슈퍼마켓에서 결제하는 등 진정한 거래를 하지도 않는다”고 꼬집었다.이어 “결국 사기꾼들이 자금 세탁을 하는 데 쓰일 뿐”이라고 덧붙였다.김성은 기자