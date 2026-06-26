하이닉스 ‘2만원대’에 산 김문수 “40주 그대로 보유”…100배 뛰어도 안 판 이유는

세줄 요약 김문수, 2007년 매수한 하이닉스 40주 보유

주가 급등으로 평가액 약 1억원 수준 추산

당장 수익 실현 필요 없어 매도 안 했다고 설명

이미지 확대 김문수 전 고용노동부 장관. 뉴시스

이미지 확대 26일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 SK 하이닉스 주가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전일 종가와 비교해 519.09포인트(5.81%) 하락한 8411.21로 장을 마감했다. 2026.6.26 뉴스1

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최근 반도체 열풍으로 SK하이닉스 주가가 강세를 보이고 있는 상황에서 과거 김문수 전 고용노동부 장관의 ‘하이닉스 주식 갖기 운동’이 화제를 모은 가운데, 김 전 장관이 당시 매수한 주식을 아직 보유 중이라고 밝혔다.김 전 장관은 26일 MBN과의 통화에서 “저는 30주, 아내 10주를 포함해 총 40주를 그대로 갖고 있다”고 말했다.최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 김 전 장관이 과거 매입한 하이닉스 주식이 현재 100배 넘는 수익을 거뒀다는 내용의 게시물이 확산했다.김 전 장관은 지난해 국민의힘 대선 후보 시절 공개한 재산 신고에서 SK하이닉스 주식 30주를 보유한 것으로 나타났다. 배우자 설난영 여사도 10주를 보유하고 있었다.해당 주식은 김 전 장관이 경기도지사 재임 시절이던 2007년 직접 매입한 것으로 알려졌다. 당시 하이닉스는 경영난과 주가 부진으로 어려움을 겪고 있었고, 주가는 2만원 안팎에 거래됐다.당시 정부가 폐수를 통한 구리 배출 문제를 이유로 하이닉스 이천 공장 증설을 불허했고, 김 전 장관은 이를 비판하기 위해 농협 경기도청 출장소를 찾아 하이닉스 주식 30주를 직접 매입했다. 그러면서 김 전 장관은 “하이닉스에서 연간 배출되는 구리의 양이 돼지 190마리의 배설량과 같다”며 “이천 지역 돼지 사육 두수를 190마리 줄일 테니 공장 증설을 허용하라”고 주장했다.또 지역 언론을 통해 “도민들의 애정만큼 주가도 올라갔으면 좋겠다”며 하이닉스 살리기는 경제 살리기 운동, 나라 살리기 운동이라고 강조하기도 했다. 이후 경기도와 이천시는 지역 경제와 일자리 보호를 위해 하이닉스 지원에 적극 나섰고, 일부 공무원들 사이에서는 ‘하이닉스 주식 사주기 운동’도 벌어진 것으로 전해졌다.한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 이날 8.36% 급락한 267만 3000원에 거래를 마쳤다. 단순 계산으로 김 전 장관이 2007년 80만원 안팎을 들여 매입한 하이닉스 주식 평가액은 약 1억원 수준으로 추산된다. 20년 가까운 장기 보유가 ‘100배 수익’이라는 결과로 이어진 셈이다.김 전 장관은 지금까지 주식을 처분하지 않은 이유에 대해 “당장 수익 실현을 할 이유가 없기 때문”이라고 설명했다.앞서 김재원 국민의힘 최고위원이 김 전 지사가 주식 매도 방법을 몰라 팔지 않은 것 아니냐는 취지로 말한 것에 대해서는 “모른다는 건 말이 안 되지 않느냐”고 반박했다.그러면서 “방법이 특별히 복잡한 것도 아닌데 그냥 팔면 되지 파는 방법을 몰라서 보유하고 있는 것은 아니다”라고 덧붙였다.김민지 기자