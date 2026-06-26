올리오, 엔믹스 신규 화보 공개…네일 제품군으로 카테고리 확장

세줄 요약 엔믹스와 신규 화보 공개, 브랜드 무드 강조

래쉬 중심에서 네일 라인까지 카테고리 확장

디지털 콘텐츠·프로모션으로 인지도 확대

이미지 확대 (사진=올리오 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

뷰티 브랜드 올리오(OLLIO)가 그룹 엔믹스(NMIXX)와 함께한 신규 화보를 공개했다.이번 화보는 엔믹스의 이미지와 올리오의 브랜드 무드를 한 화면에 담은 비주얼 콘텐츠다. 브랜드가 추구하는 스타일링 방향성을 전달하는 데 초점을 맞췄으며, 기존 대표 카테고리인 래쉬와 함께 새롭게 선보인 네일 라인을 함께 다뤄 올리오의 스타일링 카테고리 확장을 보여준다.올리오는 이번 화보 공개를 계기로 래쉬 중심으로 쌓아온 브랜드 정체성을 네일까지 확장한다는 계획이다. 눈매를 완성하는 래쉬와 손끝에 포인트를 더하는 네일을 함께 제안하며, 단일 카테고리에서 스타일 전반을 다루는 브랜드로 영역을 넓히고 있다.회사 측은 독자적인 기술력을 토대로 계절과 무드에 따라 다양하게 활용할 수 있는 브랜드 이미지를 구축해왔다고 설명했다. 이어 브랜드의 밝고 세련된 무드가 여름 시즌과 맞아떨어져 소비자에게 직관적인 스타일링 참고가 될 것으로 기대한다고 덧붙였다.브랜드 측은 이번 네일 라인 출시로 소비자 선택지가 늘어나는 동시에 카테고리 확장에 대한 시장 반응을 이끌어낼 것으로 기대하고 있다. 엔믹스와 함께한 이번 비주얼이 브랜드 인지도를 높이고 올리오의 브랜드 아이덴티티를 전달하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 최근 뷰티 시장에서 제품 기능을 넘어 브랜드가 제안하는 무드와 라이프스타일 전반에 대한 소비자 관심이 높아지고 있다는 점을 이번 커뮤니케이션의 배경으로 언급했다. 래쉬와 네일을 함께 다루는 이번 커뮤니케이션을 통해 소비자 접점을 한층 넓히겠다는 계획이다.올리오는 이번 화보를 시작으로 다양한 디지털 콘텐츠와 프로모션을 순차적으로 전개하며 뷰티 브랜드로서의 존재감을 이어갈 방침이다.올리오 관계자는 “이번 신규 화보는 엔믹스와 함께 올리오가 추구하는 브랜드 방향성과 확장된 스타일링 가능성을 보여주는 콘텐츠”라며 “래쉬와 네일을 아우르는 브랜드 경험을 보다 선명하게 전달하고 시장 안에서 올리오만의 존재감을 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.올리오는 래쉬에서 네일로 카테고리를 확장하며 스타일 전반을 제안하는 브랜드로 진화하고 있다고 설명했다. 엔믹스와의 화보 공개를 통해 이 같은 방향성을 보여줬다는 설명이다. 회사는 브랜드 무드와 라이프스타일을 중심으로 소비자와 소통하는 이번 커뮤니케이션이 브랜드 인지도 확장과 뷰티 시장 내 입지 강화로 이어질 것으로 기대하고 있다. 회사 측은 래쉬와 네일을 아우르는 브랜드로서 시장 내 입지를 지속적으로 넓혀갈 계획이라고 전했다.양승현 리포터