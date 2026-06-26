셀트리온, 바이오USA서 존재감 각인…‘역대 최다 미팅·방문객’

인공지능·ADC·다중항체 등 차세대 성장 동력 알려

이미지 확대 2026 바이오 인터내셔널 컨벤션에 마련된 셀트리온 부스에 관람객이 몰려 있다. 셀트리온 제공

이미지 확대 2026 바이오 인터내셔널 컨벤션에 마련된 셀트리온 부스에 관람객이 몰려 있다. 셀트리온 제공

세줄 요약 바이오USA 참가, 글로벌 파트너십 확대 모색

180건 넘는 미팅, 역대 최다 기록

ADC·다중항체·AI 신약 전략 소개

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셀트리온이 세계 최대 규모 바이오 전시회 ‘2026 바이오 인터내셔널 컨벤션’(바이오USA)에 참가해 차세대 성장 동력을 알리며 글로벌 파트너십 확대를 적극 모색했다.지난 22~25일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 열린 바이오USA는 글로벌 전역에서 1500개 이상의 제약·바이오 기업과 투자자, 연구기관 등이 참가하고 2만명 이상의 업계 관계자가 방문하는 바이오 산업 주요 행사다. 셀트리온은 2010년부터 17년 연속 바이오USA에 참가해 글로벌 네트워크 확대와 기술 경쟁력, 사업 비전을 알렸다.셀트리온은 이번 행사에서 글로벌 제약사 및 바이오텍과 180건이 넘는 비즈니스 미팅을 진행하며 사업 분야 전반에서 다양한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다. 셀트리온이 지금까지 참가해 온 바이오USA 행사 중 가장 많은 미팅 숫자다.특히 핵심 미래 동력인 항체약물접합체(ADC) 및 다중항체(MsAb) 신약 분야 실무자들이 직접 행사에 참가해 글로벌 기업들을 상대로 셀트리온의 신약 기술력과 경쟁력을 피력하고, 공동개발 및 기술협력 기회를 모색했다.인공지능(AI) 기술 활용 성과와 역량도 적극 알렸다. 회사 주력 AI 기반 신규 타겟 발굴 및 포트폴리오 확장, 차세대 다중항체 설계 기술, 개발 가능성 평가 기술, 데이터 기반 연구 플랫폼 등의 영역에서도 활발한 논의가 이뤄졌다.이번 행사 기간 2000명이 넘는 방문객이 셀트리온 부스를 찾아 관심을 나타냈다. 비즈니스 미팅 수에 이어 방문객 수도 역대 가장 많았다. 셀트리온은 AI 기반 신약 개발 전략과 미래 성장 비전을 소개하는 콘텐츠를 전시해 회사를 알리는 한편, 설문 참여 인원을 대상으로 ‘조립형 키캡 증정 이벤트’를 운영해 호응을 이끌었다.셀트리온 관계자는 “기존 바이오시밀러 분야를 넘어 ADC·다중항체 등 신약 개발 분야 및 AI 기반 기술력 등 차세대 성장 동력에 대한 관심이 그 어느 때보다 높았다”면서 “이번 행사로 발굴한 글로벌 파트너링 기회를 고도화하며, 업계 관계자와 투자자 그룹 등에서 관심을 보인 차세대 성장 동력 역시 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 강조했다.김현이 기자