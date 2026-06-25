경제 [포토] ‘K-뷰티의 세계’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/25/20260625800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-25 17:32 입력 2026-06-25 17:32 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 25일 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 2026 코리아뷰티페스티벌에서 메이크업 시연 강의가 진행되고 있다. ‘올 어바웃 뷰티(All about Beauty)’를 주제로 열리는 이번 행사는 메이크업과 헤어, 패션, 의료 등 다양한 K-뷰티 체험 프로그램이 운영된다. 2026.6.25 연합뉴스 이미지 확대 25일 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 2026 코리아뷰티페스티벌에서 메이크업 시연을 하고 있다. ‘올 어바웃 뷰티(All about Beauty)’를 주제로 열리는 이번 행사는 메이크업과 헤어, 패션, 의료 등 다양한 K-뷰티 체험 프로그램이 운영된다. 2026.6.25 연합뉴스 이미지 확대 25일 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 2026 코리아뷰티페스티벌에서 방문객들이 K-뷰티 체험을 하고 있다. ‘올 어바웃 뷰티(All about Beauty)’를 주제로 열리는 이번 행사는 메이크업과 헤어, 패션, 의료 등 다양한 K-뷰티 체험 프로그램이 운영된다. 2026.6.25 연합뉴스 이미지 확대 25일 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 2026 코리아뷰티페스티벌에서 외국인 방문객들이 K-뷰티 체험을 하고 있다. ‘올 어바웃 뷰티(All about Beauty)’를 주제로 열리는 이번 행사는 메이크업과 헤어, 패션, 의료 등 다양한 K-뷰티 체험 프로그램이 운영된다. 2026.6.25 연합뉴스 이미지 확대 25일 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 2026 코리아뷰티페스티벌에서 외국인 방문객들이 헤어 체험을 하고 있다. ‘올 어바웃 뷰티(All about Beauty)’를 주제로 열리는 이번 행사는 메이크업과 헤어, 패션, 의료 등 다양한 K-뷰티 체험 프로그램이 운영된다. 2026.6.25 연합뉴스 이미지 확대 25일 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 2026 코리아뷰티페스티벌에서 메이크업 시연 강의가 진행되고 있다. ‘올 어바웃 뷰티(All about Beauty)’를 주제로 열리는 이번 행사는 메이크업과 헤어, 패션, 의료 등 다양한 K-뷰티 체험 프로그램이 운영된다. 2026.6.25 연합뉴스 25일 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 2026 코리아뷰티페스티벌에서 메이크업 시연 강의가 진행되고 있다. ‘올 어바웃 뷰티(All about Beauty)’를 주제로 열리는 이번 행사는 메이크업과 헤어, 패션, 의료 등 다양한 K-뷰티 체험 프로그램을 운영한다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 코리아뷰티페스티벌의 주제는 무엇인가요? 올 어바웃 뷰티 K-뷰티 엑스포