[포토] ‘K-뷰티의 세계’

1 / 6 이미지 확대 25일 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 2026 코리아뷰티페스티벌에서 메이크업 시연 강의가 진행되고 있다.

‘올 어바웃 뷰티(All about Beauty)’를 주제로 열리는 이번 행사는 메이크업과 헤어, 패션, 의료 등 다양한 K-뷰티 체험 프로그램이 운영된다. 2026.6.25

연합뉴스

이미지 확대 25일 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 2026 코리아뷰티페스티벌에서 메이크업 시연을 하고 있다.

‘올 어바웃 뷰티(All about Beauty)’를 주제로 열리는 이번 행사는 메이크업과 헤어, 패션, 의료 등 다양한 K-뷰티 체험 프로그램이 운영된다. 2026.6.25

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이미지 확대 25일 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 2026 코리아뷰티페스티벌에서 방문객들이 K-뷰티 체험을 하고 있다.

‘올 어바웃 뷰티(All about Beauty)’를 주제로 열리는 이번 행사는 메이크업과 헤어, 패션, 의료 등 다양한 K-뷰티 체험 프로그램이 운영된다. 2026.6.25

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이미지 확대 25일 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 2026 코리아뷰티페스티벌에서 외국인 방문객들이 K-뷰티 체험을 하고 있다.

‘올 어바웃 뷰티(All about Beauty)’를 주제로 열리는 이번 행사는 메이크업과 헤어, 패션, 의료 등 다양한 K-뷰티 체험 프로그램이 운영된다. 2026.6.25

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이미지 확대 25일 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 2026 코리아뷰티페스티벌에서 외국인 방문객들이 헤어 체험을 하고 있다.

‘올 어바웃 뷰티(All about Beauty)’를 주제로 열리는 이번 행사는 메이크업과 헤어, 패션, 의료 등 다양한 K-뷰티 체험 프로그램이 운영된다. 2026.6.25

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이미지 확대 25일 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 2026 코리아뷰티페스티벌에서 메이크업 시연 강의가 진행되고 있다.

‘올 어바웃 뷰티(All about Beauty)’를 주제로 열리는 이번 행사는 메이크업과 헤어, 패션, 의료 등 다양한 K-뷰티 체험 프로그램이 운영된다. 2026.6.25

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25일 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 2026 코리아뷰티페스티벌에서 메이크업 시연 강의가 진행되고 있다.‘올 어바웃 뷰티(All about Beauty)’를 주제로 열리는 이번 행사는 메이크업과 헤어, 패션, 의료 등 다양한 K-뷰티 체험 프로그램을 운영한다.온라인뉴스부