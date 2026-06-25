환율 또 금융위기 후 최고…이틀째 1540원대

세줄 요약 원달러 환율, 이틀째 1540원대 기록

장중 1549원까지 상승, 1550원선 근접

유가 하락·증시 반등에 상승폭 일부 축소

이미지 확대 원달러 환율 1540원대 25일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 하고 있다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1541.8원)보다 0.9원 오른 1542.7원에 주간 거래를 마감했다. 뉴시스

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원달러 환율이 이틀 연속 1540원대를 기록하며 글로벌 금융위기 이후 최고 수준을 또다시 경신했다. 장중에는 1550원선에 바짝 다가섰지만 국제유가 하락에 따른 투자심리 회복으로 상승폭은 다소 줄었다.25일 서울외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일보다 0.9원 오른 1,542.7원에 주간 거래를 마감했다. 이는 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월 9일(1,549.0원) 이후 가장 높은 수준이다.환율은 이날 1543.0원으로 출발해 장중 한때 1549.0원까지 치솟으며 1550원선을 눈앞에 뒀다. 다만 미국과 이란의 종전 합의 이후 호르무즈 해협 정상화 기대가 커지면서 국제유가가 배럴당 60달러대 후반까지 떨어졌고, 위험자산 선호 심리가 살아나면서 오후 들어 1539원대까지 상승폭을 일부 반납했다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스도 장중 101.646까지 올랐다가 101.466으로 하락하는 등 강세가 다소 진정되는 모습을 보였다. 미국 반도체 기업 마이크론의 시장 예상치를 웃도는 실적 역시 투자심리 개선에 힘을 보탰다.국내 증시는 급반등했다. 코스피는 5% 넘게 상승하며 8930.30에 마감했고 장중에는 9000선을 회복하기도 했다. 외국인은 유가증권시장에서 약 8000억원어치를 순매도하며 닷새 연속 매도세를 이어갔지만, 전날 4조원대 순매도에 비하면 규모는 크게 줄었다.박소연 기자