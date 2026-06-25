삼온, 글로벌 소상공인 육성사업 최종 선정…금산 K-INSAM 미국 진출 본격화

세줄 요약 삼온, 글로벌 소상공인 육성사업 로컬트랙 선정

홍삼 부산물 업사이클링 원료 REinsam 표준화

LA 거점 미국 진출, 온라인·오프라인 확장

이미지 확대 Local to Global 글로벌 소상공인(K-소상공인) 육성사업 최종 오디션.(삼온 제공)

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충남 금산 기반 K-웰니스 푸드 스타트업 주식회사 삼온이 ‘2026 글로벌 소상공인(K-소상공인) 육성사업’ 로컬트랙에 최종 선정됐다.글로벌 소상공인 육성사업은 해외 진출 가능성을 갖춘 유망 K-소상공인을 발굴해 수출형 제품 개발, 해외 마케팅, 글로벌 판로 개척 등을 지원하는 사업이다. 삼온은 이번 로컬트랙 선정을 계기로 금산의 대표 로컬 자원인 인삼·홍삼, 즉 K-INSAM을 현대적인 K-웰니스 업사이클링 제품으로 확장하고, 대표 제품 ‘RE:RE: CHU 리리츄 츄러스’의 미국 시장 진출을 본격화할 계획이다.삼온은 충남 금산에서 출발한 청년 창업기업이다. 금산은 오랜 기간 한국 인삼 산업의 중심지로 자리해 왔지만, 인삼·홍삼 소비는 여전히 건강식품, 중장년층, 선물 시장 중심에 머무는 경우가 많았다. 삼온은 이 지점에서 새로운 가능성을 봤다. 좋은 원료를 더 강하게 설명하는 방식이 아니라, 젊은 소비자와 글로벌 소비자가 쉽고 맛있게 경험할 수 있는 방식으로 바꾸는 것이다.특히 삼온이 주목한 것은 홍삼 제조 과정에서 발생하는 홍삼 부산물이다. 홍삼 부산물은 비료나 사료로 활용되거나 폐기되는 경우가 많지만, 삼온은 그 안에 남아 있는 홍삼의 가치를 원료화할 수 있다고 판단했다. 삼온은 홍삼 부산물을 위생적으로 수거한 뒤 급속냉동, 저온진공건조, 분쇄, 성분검사 과정을 거쳐 업사이클링 원료 ‘REinsam’으로 표준화하고 있다.REinsam은 단일 제품에만 쓰이는 부재료가 아니라, 다양한 K-웰니스 제품군으로 확장 가능한 원료 플랫폼이다. 삼온은 이를 기반으로 프리미엄 펫푸드 ‘홍삼쏙쏙’, 업사이클링 홍삼 스낵 ‘리리츄’, 기능성 식사대용 쉐이크 등으로 제품 포트폴리오를 넓히고 있다. 이는 투자자 관점에서도 단일 스낵 브랜드를 넘어, 홍삼 부산물 기반 원료 플랫폼과 제품 확장성을 함께 갖춘 모델이라는 점에서 주목할 만하다.대표 제품 리리츄 츄러스는 홍삼을 건강식품처럼 어렵게 설명하는 제품이 아니라, 간식처럼 쉽고 맛있게 경험하게 만든 K-웰니스 업사이클링 스낵이다. 금산 홍삼의 가치는 유지하면서도, 지금 소비자에게 익숙한 스낵 형태로 재해석한 것이 특징이다. 기존 홍삼 제품이 진액·스틱·캡슐 등 섭취 목적 중심이었다면, 리리츄는 ‘홍삼의 첫 경험’을 간식 시장으로 낮춘 제품이다.국내 시장에서도 초기 검증은 이루어졌다. 리리츄는 와디즈 크라우드펀딩에서 목표 대비 1,192%를 달성하며 소비자의 실제 구매 반응을 확인했다. 이후 카카오메이커스, 쿠팡 로켓배송, 네이버 등 온라인 판매채널에 진입하며 시장 접점을 넓혔다. 또한 삼온은 Seed 투자 유치, 예비창업패키지·청년창업사관학교 선정, 충남로컬창업경진대회 수상 등을 통해 사업성과 실행력을 검증받아 왔다.이번 글로벌 소상공인 육성사업 로컬트랙 선정은 삼온에게 중요한 전환점이다. 그동안 국내에서 검증한 제품성과 지역 기반 원료 모델을 바탕으로, 이제는 미국 시장에서 K-INSAM의 새로운 소비 경험을 검증하는 단계로 나아가기 때문이다.삼온의 미국 진출 전략은 LA를 첫 거점으로 삼는 Hub ＆ Spoke 방식이다. LA는 한인과 아시안 소비자가 많아 인삼과 홍삼에 대한 친숙도가 높고, K-Food와 웰니스 소비가 활발한 지역이다. 삼온은 LA에서 소비자 리뷰, 인플루언서 콘텐츠, 바이어 피드백을 확보한 뒤 Amazon, eBay, Weee 등 온라인 플랫폼과 한인마트·아시안 마켓 등 오프라인 유통망으로 확장할 계획이다.이를 위해 삼온은 미국 현지 파트너와의 협력도 강화하고 있다. WAF International Inc.와는 Amazon, eBay 등 온라인 플랫폼 진입을, Kylobal Inc.와는 미국 오프라인 유통망 진입 지원 및 한인·아시안 마켓 거점화를 협의하고 있다. 삼온은 이를 통해 단순 샘플 수출이 아니라, 리뷰 확보, 테스트 판매, 바이어 후속 발주, 재주문 기반 구축까지 이어지는 실행형 수출 전략을 추진할 예정이다.삼온은 이번 사업화 지원을 통해 미국형 패키지 고도화, 영문 상세페이지 제작, 해외 상표·라벨 대응, 업사이클링 인증 준비, SNS 마케팅, 인플루언서 및 체험단 운영, 바이어 후속 발주 전환 등에 집중할 계획이다. 특히 Upcycled Certified 등 글로벌 업사이클링 인증 준비를 통해, 미국 소비자와 바이어에게 제품의 지속가능성과 신뢰도를 함께 전달할 방침이다.투자자 관점에서 삼온의 성장 가능성은 세 가지로 요약된다. 첫째, 금산 홍삼 부산물이라는 지역 기반 원료를 활용해 차별화된 원가·스토리·ESG 경쟁력을 확보했다. 둘째, REinsam 원료를 기반으로 스낵, 펫푸드, 쉐이크, 이너뷰티 등 다양한 제품군으로 확장할 수 있는 플랫폼 구조를 갖췄다. 셋째, 국내 판매 검증과 미국 현지 파트너십을 바탕으로 K-Food, 웰니스, 업사이클링이 교차하는 글로벌 시장을 겨냥하고 있다.삼온은 단순히 한 개의 홍삼 스낵을 수출하는 데 그치지 않고, 금산 인삼 산업의 새로운 글로벌 소비 방식을 만드는 것을 목표로 한다. 기존 홍삼이 건강기능식품과 선물 시장 중심이었다면, 삼온은 홍삼을 스낵, 펫푸드, 식사대용, 이너뷰티 등 일상 소비재 영역으로 확장하려 한다. 이를 통해 금산의 로컬 자원을 글로벌 K-웰니스 브랜드로 성장시키는 청년 로컬 창업 모델을 만들겠다는 계획이다.손소희 삼온 대표는 “삼온은 기존 홍삼 제품을 하나 더 만드는 회사가 아니라, 모두가 외면하던 홍삼 부산물의 가치를 다시 켜는 회사”라며 “이번 글로벌 소상공인 육성사업 로컬트랙 선정을 계기로 금산의 K-INSAM을 세계 소비자가 먹고 싶은 K-웰니스 제품으로 확장해 나가겠다”고 말했다.이어 “충남 금산의 청년 창업기업으로서 지역의 오래된 자원을 새로운 방식으로 해석하고, 세계 시장에서 통하는 브랜드로 성장시키는 것이 삼온의 역할”이라며 “세계가 알던 인삼을 다시 세계가 찾게 만드는 K-소상공인 로컬 브랜드가 되겠다”고 덧붙였다.삼온은 향후 리리츄의 미국 초도 수출과 현지 소비자 검증을 시작으로, REinsam 원료 기반 제품군을 펫푸드, 식사대용 쉐이크, 이너뷰티 등으로 확장해 글로벌 K-웰니스 업사이클링 브랜드로 성장해 나갈 계획이다.양승현 리포터