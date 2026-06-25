5대 은행 가계대출 이달 4조↑… 인뱅 신용대출도 점검

세줄 요약 가계대출 4조원대 증가, 신용대출 급증

마이너스통장 잔액 확대, 빚투 우려

당국, 인뱅 대출관리 목표 이행 점검

이미지 확대 24일 서울 한 시중은행 대출 문구. 2026.6.24. 연합뉴스

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이달 들어 5대 시중은행 가계대출이 4조원 넘게 늘며 증가세가 이어지고 있다. 주택담보대출(주담대)뿐 아니라 신용대출과 마이너스통장 잔액까지 빠르게 불어나자 금융당국은 인터넷전문은행(인뱅)의 신용대출 관리까지 점검하고 나섰다.25일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 지난 23일 기준 가계대출 잔액은 775조 24억원으로 집계됐다. 전월 말 770조 8229억원보다 4조 1795억원 늘었다.특히 신용대출 증가세가 두드러졌다. 5대 은행의 신용대출 잔액은 108조 6771억원으로 이달 들어 2조 1617억원 증가했다. 같은 기간 주담대 증가액 1조 7826억원을 웃도는 규모다. 주담대 잔액은 615조 1706억원이었다. 마이너스통장 잔액도 전월 말 41조 4482억원에서 43조 3094억원으로 1조 8612억원 늘었다.금융당국과 은행권은 가계대출 관리 강도를 높이고 있다. 금융위원회는 지난 11일 관계부처 합동 가계부채 점검회의에서 가계대출 증가세가 안정될 때까지 ‘가계부채 비상 관리체계’를 가동하겠다고 밝혔다. 국민은행과 농협은행, 하나은행은 신용대출 최대한도를 1억원으로 제한했다. 우리은행도 26일부터 신용대출 최대한도를 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 줄일 예정이다.인뱅에서도 신용대출 등 기타대출 관리가 변수로 떠올랐다. 이날 이양수 국민의힘 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 케이뱅크는 올 5월까지 신용대출 등 기타대출을 2016억원 늘리겠다는 목표를 세웠지만 실제 증가액은 2777억원으로 목표를 37.7% 초과했다. 토스뱅크는 기타대출을 758억원 줄이겠다는 계획과 달리 422억원 줄이는 데 그쳐 감액 목표의 55.7%만 달성했다. 카카오뱅크는 올해 가계대출 증가 목표치 전액을 기타대출로 설정했고, 5월까지 목표액 4136억원 중 3384억원을 집행했다.금융당국은 그동안 주담대를 중심으로 가계부채를 관리해 왔지만 최근에는 신용대출과 마이너스통장 증가세를 주요 변수로 보고 있다. 이미 한도가 실행된 마이너스통장은 추가 총량 관리에 제약이 있는 데다, 인뱅은 접근성이 높고 젊은 차주 비중이 상대적으로 커 주식 투자 자금으로 활용될 수 있다는 우려가 나온다. 당국은 지난주 가계대출 관리 목표를 지키지 못한 인뱅을 소집해 대출 관리 계획을 점검했다.김예슬 기자