한국선박 ‘호르무즈 해협 탈출’ 가속도 붙었다…5척 추가 통과

한국 선박 5척 추가 통과…남은 선박 13척

‘외부 피격’ 나무호 제외 이르면 주말 탈출

이미지 확대 24일(현지시간) 오만에서 바라본 호르무즈 해협의 선박들 [로이터=연합뉴스]

세줄 요약 한국 선박 호르무즈 해협 이탈 가속

24일 5척 추가 통과, 1척은 귀항

해협 내 13척·선원 87명 잔류

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한국 선박의 호르무즈 해협 탈출에 가속도가 붙었다. 이란이 약 60일 이후 ‘통과 요금’ 부과를 준비하면서 미국과 이견을 보이고 있는 가운데 협상 타결 전 대다수 선박이 호르무즈를 빠져 나올 것으로 전망된다.25일 해양수산부에 따르면 24일 한국 선사 운용 선박 5척이 호르무즈 해협을 통과했다. 이중 1척은 한국을 향해 돌아오고 있다. 한국 선박은 미국과 이란간 종전협상 직후 빠르게 호르무즈를 통과하고 있다.지난 22일 2척에 이어 23일 4척, 24일 5척이 통과하며 규모를 늘려가고 있다. 현재 호르무즈 내에 있는 한국 선사 운용 선박은 13척, 한국인 선원은 87명(한국 선박 54명·외국 선박 33명)이 남았다.이들 대부분은 이르면 이번 주말 호르무즈 해협을 모두 통과할 것으로 예상된다. 다만 외부 공격으로 피해를 받은 HMM 나무호는 두바이항에서 수리를 받고 있다. 수리는 7월말 종료될 예정인데 미국과 이란이 합의한 ‘60일간 호르무즈 해협 무료 통항’은 8월 16일까지다. 수리일정이 연장되는 등 변수가 발생하면 나무호가 한국 선사 운용 선박 중 첫번째로 통행료를 부과받는 선박이 될 수도 있다.해수부는 “수리 중인 1척을 제외한 선박은 유관국 협의와 자체 계획에 따라 본격적으로 통항을 준비 중”이라며 “모든 우리 선박의 자유롭고 안전한 항행이 조속히 이뤄지도록 정부는 해수부, 외교부, 재외공관이 원팀이 돼 유관국과 협의를 지속하고 있다”고 밝혔다.김중래 기자