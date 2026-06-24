메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

국토교통기술대전에 등장한 현대차 모베드와 스팟

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-06-24 23:55
입력 2026-06-24 23:55
이미지 확대
국토교통기술대전에 등장한 현대차 모베드와 스팟
국토교통기술대전에 등장한 현대차 모베드와 스팟 관람객들이 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 국토교통기술대전 현대차 부스에서 소형 모빌리티 플랫폼 ‘모베드’(왼쪽, MobED)와 4족 보행 로봇 ‘스팟’을 보고 있다.
이지훈 기자


관람객들이 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 국토교통기술대전 현대차 부스에서 소형 모빌리티 플랫폼 ‘모베드’(왼쪽, MobED)와 4족 보행 로봇 ‘스팟’을 보고 있다.

이지훈 기자
2026-06-25 B2면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기