STEG, ‘인공지능 통합민원 플랫폼’으로 행안부 AI 민원 서비스 공모전 우수상 수상

세줄 요약 행안부 AI 민원 서비스 공모전 우수상 수상

E-GENE™ 기반 통합 민원 창구 제안

복합 민원 원스톱 처리와 맞춤형 확장

이미지 확대 임현길 STEG 대표(오른쪽)가 24일 일산 킨텍스에서 진행된 ‘공공 AI 박람회’ 행사에서 AI 기반 민원 서비스 혁신 시나리오 및 개발 방법 공모전 우수상 수상 후 김석진 한국지역정보개발원 부원장과.기념촬영을 하고 있다. (사진 제공=STEG)

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에스티이지(대표 임현길, 이하 STEG)는 행정안전부가 주최한 ‘AI 기반 민원 서비스 혁신 시나리오 및 개발 방법’ 공모전에서 우수상을 수상했다고 24일 밝혔다.이번 공모전은 ‘AI가 직접 해결하는 민원, 국민이 체감하는 AI 민주정부’를 주제로, AI가 한 곳에서 민원을 처리하는 AI 민원 혁신 서비스의 시나리오와 개발 방법을 발굴하기 위해 마련됐다. AI가 조사와 판단을 1차적으로 수행해 민원 처리를 보조하는 체계 구축이 골자다.STEG는 AI 에이전트를 탑재한 사용자 중심의 통합 민원 창구로 수상의 영광을 안았다. 노코드 기반 플랫폼인 ‘E-GENE™’에 유니버셜 워크플로우(Universal Workflow) 기술을 적용해 다수 기관이 연계된 복합 민원을 원스톱으로 처리하는 AI 민원 서비스를 제안했다. 예를 들어 “식당을 창업하고 싶다”라고 입력하면 AI가 인허가에 필요한 절차를 자동 인식하고 예상 일정과 비용을 안내하며, 여러 관계 부처의 시스템과 연계해 각종 신청은 물론 실시간 알림까지 지원하는 방식이다.행정 서비스의 패러다임을 정부 중심에서 사용자 중심으로, 정보 제공에서 문제 해결로 전환할 수 있는 방향을 제시했을 뿐만 아니라, 다양한 에이전트와 결합 가능한 워크플로우 기능을 통해 서비스 안정성을 크게 강화했다는 점에서 높은 평가를 받았다.또한 통합 데이터베이스(DB)를 구축해 데이터 정합성을 높이고, 민원 데이터 분석과 행정 서비스 고도화를 지원하는 모델을 구현했다. 아울러 사용자 이력을 기반으로 개인 맞춤형 서비스까지 확장할 수 있도록 설계해 국민이 효용을 체감할 수 있도록 했다.임현길 STEG 대표는 “서비스 관리와 플랫폼 관점에서 접근해 민원 처리 환경의 구조적 한계를 극복하고 국민의 일상 속 문제를 해결하고자 한 점이 주효했다”며 “앞으로도 실생활과 업무의 불편을 해소하고 만족도를 제고하는 디지털 혁신에 집중하겠다”고 밝혔다.한편 STEG는 IT 서비스 관리(ITSM), IT 자산 관리(ITAM), 프로젝트 관리 시스템(PMS) 등 기업 및 기관의 IT 업무 표준화 솔루션을 제공하고 있으며, 상황 인지 및 조치를 수행하는 ‘AI 서비스 매니지먼트(AI SM)’ 기술을 다루고 있다.양승현 리포터