경제 ‘2026 국토교통기술대전’ 개막 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/24/20260624500195 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-24 15:41 입력 2026-06-24 15:41 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 관람객들이 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 국토교통기술대전 현대차 부스에서 소형 모빌리티 플랫폼 ‘모베드(왼쪽, MobED)’와 4족 보행 로봇 ‘스팟’을 보고 있다. 2026.6.24 이지훈 기자 관람객들이 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 국토교통기술대전 현대차 부스에서 소형 모빌리티 플랫폼 ‘모베드(왼쪽, MobED)’와 4족 보행 로봇 ‘스팟’을 보고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 전시회가 열린 장소는 어디인가? 코엑스 킨텍스