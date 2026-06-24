스코랩, ‘제주화산송이 생활탈취제’ 출시… 25일 쿠팡 로켓배송 입점

세줄 요약 제주화산송이 생활탈취제 2종 출시

쿠팡 로켓배송 입점 및 사전예약 시작

FITI 시험서 악취 감소 효과 확인

이미지 확대 (사진=스코랩 제공)

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제주 화산송이 연구소 스코랩이 신제품 ‘제주화산송이 생활탈취제’를 출시하고 쿠팡 로켓배송에 입점해 오는 25일 오전 7시부터 사전 예약을 시작한다고 밝혔다.이번에 선보인 제품은 ‘제주화산송이 생활탈취제 비자숲’, ‘제주화산송이 생활탈취제 사려니숲’ 2종으로, 출시와 동시에 쿠팡 로켓배송을 통해 소비자들에게 선보인다. 특히 쿠팡의 사전 예약 로켓배송 프로모션과 함께 골드박스 기획전 편성이 예정돼 있다.스코랩은 제품의 탈취 성능 검증을 위해 국가 공인 시험기관인 FITI시험연구원에 시험을 의뢰했다. 시험 결과, 악취 원인 물질인 암모니아는 98.4%, 트리메틸아민은 93.7% 감소한 것으로 측정됐다.제품에는 제주 화산송이, 아연리시놀레이트, 베타-사이클로덱스트린을 활용한 3중 탈취 시스템이 적용됐다. 화산송이의 미세 기공이 악취를 흡착하고, 아연리시놀레이트가 악취 성분을 중화하며, 베타-사이클로덱스트린이 잔여 냄새를 포집하는 방식이다.또한 스코랩은 제품 원료의 90% 이상을 화장품 및 식품 첨가물 등급의 원료로 구성했으며, 인공색소를 배제하고 제주산 화산송이 고유의 색상을 유지했다고 설명했다. 제품 향은 제주 비자숲과 사려니숲의 환경에서 착안해 개발됐다.스코랩은 제주특별자치도 제주시 조천읍에 연구소와 생산 인프라를 운영하며 생활화학제품과 화장품을 개발·생산하고 있다. 회사 측은 제주 화산송이를 활용한 제품 연구와 개발을 지속적으로 확대해 나갈 계획이라고 전했다.스코랩 관계자는 “제품의 본질적인 성능과 안전성에 집중해 개발한 신제품”이라며 “앞으로도 제주 자연 자원을 활용한 차별화된 생활 제품을 선보일 계획”이라고 밝혔다.양승현 리포터