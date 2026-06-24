4월 출생아 18% 증가, 올해 누적 10만명…합계출산율 0.93명

국가데이터처, 4월 인구동향

출생아 증가율 전년 대비 18%

혼인도 전년 대비 9.0% 증가

이미지 확대 신생아 자료사진. 서울신문DB

세줄 요약 4월 출생아 2만4521명, 18% 증가

1~4월 누적 9만9534명, 7년 만에 최대

합계출산율 0.93명, 혼인도 증가세

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해 들어 4월까지 태어난 아기가 10만명에 육박해 7년 만에 가장 많았다. 출생아 수 증가율은 4월 월간, 1~4월 누적 기준 모두 역대 최고치를 기록했다.국가데이터처가 24일 발표한 ‘4월 인구동향’에 따르면 올해 4월 출생아 수는 2만 4521명으로 전년 동월보다 3734명(18.0%) 증가했다. 출생아 규모는 4월 기준 2019년(2만 6104명) 이후 가장 많은 수준이다. 4월 기준 증가율은 1981년 통계 작성 이래 가장 높았다.출생아는 2024년 7월(7.8%)부터 22개월 연속 늘고 있다. 올해 1월부터 4월까지 누계로는 9만 9534명의 아기가 태어났다. 1~4월 누계 기준으로도 2019년(10만 9134명) 이후로 7년 만에 가장 많았다. 작년 동기 대비 증가율도 15.5%로 역대 최고치를 기록했다.4월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.93명으로 작년 동월보다 0.13명 증가했다. 최근 2년간 증가한 혼인, 30대 여성 인구 증가, 출산에 관한 긍정적 인식 변화 등으로 최근 출생아는 꾸준히 증가하는 흐름이다.출생 증가의 선행 지표로 꼽히는 결혼도 증가세를 이어갔다. 4월 혼인 건수는 2만 622건으로 1년 전보다 1703건(9.0%) 증가하며 2만건을 상회했다. 4월 기준 2024년 24.6% 큰 폭으로 증가한 후 지난해(4.9%)에 이어 올해까지 증가세가 계속되고 있다. 4월 혼인 건수는 같은 달 기준 2016년(2만 2844건) 이후 가장 많았다.세종 한지은 기자