리센느, 이탈리아 프리미엄 비니거 ‘카사베르디’ 새 얼굴 됐다

세줄 요약 리센느, 카사베르디 공식 광고모델 발탁

그레인온, 브랜드 이미지 강화 목적 설명

청량한 이미지와 프리미엄 철학의 결합

이미지 확대 (사진 = 카사베르디 광고모델 걸그룹 리센느)

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걸그룹 리센느(RESCENE)가 70년 전통의 이탈리아 프리미엄 비니거 브랜드 ‘카사베르디(Casa Verdi)’의 공식 광고모델로 발탁됐다.국내 독점 전개를 맡고 있는 그레인온은 최근 카사베르디와의 파트너십을 확대하며, 브랜드 이미지 강화를 위해 리센느를 모델로 선정했다고 밝혔다.리센느는 청량한 매력과 세련된 비주얼을 바탕으로 국내외 팬층을 확대하고 있는 5인조 글로벌 걸그룹이다. 최근 음악 활동뿐 아니라 다양한 분야에서 존재감을 드러내며 차세대 K-팝 대표 그룹으로 주목받고 있다.그레인온 측은 건강한 라이프스타일과 프리미엄 식문화를 지향하는 카사베르디의 브랜드 철학이 리센느의 긍정적이고 감각적인 이미지와 잘 부합한다고 설명했다.카사베르디는 이탈리아의 전통 발효 기술을 바탕으로 다양한 비니거 제품을 선보이고 있으며, 대표 제품인 레드와인 비니거는 포도를 껍질과 씨까지 그대로 사용해 자연 발효한 것이 특징이다.그레인온 관계자는 “리센느를 통해 카사베르디만의 프리미엄 가치를 보다 친근하게 전달할 계획”이라며 “다양한 마케팅 활동을 통해 브랜드 인지도를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.양승현 리포터