이미지스, 2026년 매출액 210억원 전망… 57.8억원 규모 차량용 반도체 공급계약 반영

세줄 요약 2026년 매출 210억 원 전망 발표

57억8000만 원 차량용 반도체 계약 체결

차량용·Physical AI 성장동력 육성

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

반도체 전문기업 이미지스는 2026년 사업연도 매출액이 210억 원에 이를 것으로 전망한다고 밝혔다.이번 실적 전망은 사업 환경과 고객사 수요 전망, 제품 공급 계획, 신규 수주 현황 등을 종합적으로 고려해 수립됐으며, 최근 체결한 차량용 반도체 공급계약이 반영됐다.이미지스는 2026년 매출이 전년 대비 약 60% 증가하고 영업손실 규모가 개선될 것으로 예상하고 있다. 회사는 수주 확대에 따른 매출 성장과 고정비 절감 등 비용 효율화가 실적 전망에 기여했다고 설명했다.이미지스는 2026년 6월 해외 차량용 반도체 공급 대리점과 약 57억 8000만 원 규모의 차량용 반도체 공급계약을 체결했다. 계약금액은 최근 매출액 대비 43.71%에 해당하는 규모다. 계약에 따른 공급 기간은 2026년 7월부터 12월까지로 예정돼 있어 올해 하반기 매출에 반영될 예정이다.회사는 이번 계약이 차량용 반도체 사업 확대 전략의 가시적인 성과라고 평가했다. 차량용 반도체 시장은 자동차 전장화와 전기차 시장 성장에 힘입어 중장기적인 성장이 예상되는 만큼 관련 사업 경쟁력을 지속적으로 강화한다는 방침이다.또한 이번 공급계약을 계기로 2027년 공급 물량 확대에 대한 협의도 진행 중이다. 회사는 이를 통해 글로벌 자동차 공급망 내 고객 기반을 확대하고 신규 사업 기회를 발굴할 계획이다.이미지스는 기존 햅틱 및 터치 솔루션 사업을 기반으로 차량용 반도체 제품군을 확대하고 있으며, 고정밀 촉각 센서(Tactile Sensor) 기술과 인공지능 반도체를 결합한 Physical AI 사업도 적극 추진하고 있다.이미지스 관계자는 “이번 실적 전망은 회사의 기술력과 제품 경쟁력이 시장에서 인정받은 결과”라며 “차량용 반도체 사업 성장과 수익성 개선을 바탕으로 중장기 성장 기반을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.이어 “기존 사업의 안정적인 성장을 이어가는 동시에 차량용 반도체와 Physical AI 분야를 새로운 성장 동력으로 육성해 기업 가치를 높여 나가겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터