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인천~LA·시애틀도 ‘짐 없는 환승’ 확대

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조중헌 기자
조중헌 기자
수정 2026-06-24 00:38
입력 2026-06-24 00:38

美 5곳 원격 검색… 20분 빨라져

국제선 환승 과정에서 수하물을 연결편으로 바로 보내는 ‘짐 없는 환승’ 서비스가 미국 로스앤젤레스(LA)와 시애틀 공항으로 확대된다. 승객들은 환승 과정에서 수하물을 찾았다가 다시 부치는 번거로움을 덜게 되면서 환승 시간이 최소 20분 단축될 것으로 보인다.

국토교통부는 23일 ‘위탁수하물 원격 검색 서비스’를 LA와 시애틀 공항까지 확대한다고 밝혔다. 인천공항에서 위탁수하물 엑스레이 이미지를 미국으로 전송하고, 도착 공항 직원이 이를 원격 검색해 이상 없는 수하물을 연결 항공편에 바로 탑재하는 방식이다.

기존 원격 검색은 미국 애틀랜타·디트로이트·미니애폴리스 공항 도착 승객만을 대상으로 했다. LA와 시애틀 공항에서 환승하는 승객은 그간 ‘입국심사→수하물 수취→세관검사→수하물 재위탁’이라는 절차를 거쳐야 했다. 이번 서비스 확대로 90분 걸리던 환승 시간이 70분 이하로 단축돼 승객들의 편의가 향상될 것으로 보인다.

수하물 원격검색은 미 관세국경보호청(CBP)이 제시하는 일정 기준을 충족한 대한항공과 델타항공 승객을 대상으로 한다. 인천~LA, 인천~시애틀 직항 승객뿐만 아니라 제3국에서 출발해 인천을 거쳐 미국으로 향하는 인천공항 환승객에게도 동일하게 적용된다.

세종 조중헌 기자
2026-06-24 B1면
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