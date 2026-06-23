각계 300여명 한자리에…“인구 문제, 패러다임 바꿔야”

2026 서울신문 인구포럼 축사

이미지 확대 23일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 서울신문 인구포럼 인구대전환: 대한민국의 내일을 묻다’ 개회식에서 내빈들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이철희 서울대학교 경제학부 교수, 이인실 한반도미래인구연구원 원장, 임기근 기획예산처 차관, 김성수 서울신문 사장, 박진경 저출산고령사회위원회 상임위원, 최호정 서울특별시의회 의장, 모리 도모야 교토대학교 경제연구소 교수. 2026.6.23 이지훈 기자

이미지 확대 임기근 축사 임기근 기획예산처 차관이 23일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 서울신문 인구포럼 인구대전환: 대한민국의 내일을 묻다’ 개회식에서 축사를 하고 있다. 2026.6.23 이지훈 기자

세줄 요약 정부·지자체·재계 등 300여명 인구포럼 참석

인구 문제, AI·지역소멸·일자리와 연계 강조

출산율 넘어 세대 포용 사회전략 전환 주문

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“인구 문제는 인공지능(AI) 대전환, 지역 소멸, 일자리 창출, 인간 존엄성 등 사회적 의제와 연계해 접근해야 해결할 수 있습니다.”미래 전략과 인구 정책을 총괄하는 임기근 기획예산처 차관은 23일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 서울신문 인구포럼’ 축사에서 “불안·고립·소멸의 키워드를 희망·참여·연결의 키워드로 바꿔야 한다”며 이렇게 밝혔다. 임 차관은 “재정 정책과 중장기 국가 발전 전략 수립의 갈피마다 인구 대전환이라는 거대 목표를 담대하면서도 촘촘하게 녹여내겠다”며 정책 방향을 제시했다.박진경 저출산고령사회위원회 상임위원은 축사에서 “인구 정책은 기존의 출산율이나 인구 규모에 치중하기보다 모든 세대와 다양한 구성원들이 행복하게 살 수 있는 사회를 만드는 방향으로 나아가야 한다”며 “오늘 포럼에서 나온 제안을 토대로 청년의 미래에 희망을 선물하는 인구전략 기본계획을 완성하겠다”고 말했다.최호정 서울시의회 의장은 “고령화는 복지뿐만 아니라 노동, 산업, 주거, 교통, 도시계획, 재정까지 사회 전 분야의 패러다임 전환을 요구하고 있다”며 “청년과 어르신이 함께 행복할 수 있는 서울을 만들기 위해 정책 수립 시 인구 문제를 최우선으로 검토하겠다”고 말했다.김성수 서울신문 사장은 개회사에서 “대한민국은 초고령 사회라는 유례없는 사회 구조 속에서 경제 축소와 산업 쇠퇴라는 거센 파고와 맞서 싸워야 한다”며 “서울신문 인구포럼이 대한민국 인구 대전환을 향한 의미 있는 이정표가 되길 기원한다”고 밝혔다.이날 서울신문 인구포럼에는 정부, 재계, 금융계, 지방자치단체, 학계 관계자와 학생 등 300여명이 참석해 인구 위기 해법을 모색했다.한지은 기자