핍스모터사이클, ‘신당 로컬 프로젝트’ 전개… 동네 바이크샵에서 공개된 유통의 재해석

세줄 요약 신당동 동서오토바이서 AIR LAYER 판매 시작

브랜드 스토어 대신 라이더 생활권 접점 선택

유통 관점 재해석한 로컬 경험 프로젝트 전개

이미지 확대 신당 로컬 프로젝트 이미지 (출처=핍스모터사이클)

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워즈코퍼레이션(대표이사 노지윤)이 전개하는 혼다 모터사이클 라이선스 어패럴 브랜드 핍스모터사이클(PHYPS MOTORCYCLE)이 AIR LAYER 컬렉션을 중심으로 한 ‘신당 로컬 프로젝트’를 진행하며 오프라인 유통 확대에 나섰다고 밝혔다.이번 프로젝트는 패션 편집숍이나 브랜드 스토어가 아닌 서울 신당동에 위치한 로컬 바이크숍 ‘동서오토바이’를 접점으로 선택한 것이 특징이다.핍스모터사이클은 이번 프로젝트를 통해 제품 판매 공간을 확장하고 브랜드가 소비자를 만나는 방식을 다변화한다. 브랜드 관계자는 “좋은 제품을 만드는 것만큼 소비자가 실제로 제품을 경험하는 접점을 만드는 것이 필요하다”며 “이번 프로젝트는 유통의 관점을 다르게 바라보는 시도에서 시작됐다”고 설명했다.AIR LAYER는 가볍고 실용적인 기능성을 기반으로 설계된 레이어 컬렉션이다. 핍스모터사이클은 제품이 실제 사용되는 환경과 가장 가까운 공간에서 소비자를 만나고자 했으며, 이에 따라 실제 라이더들이 가장 자주 방문하는 동네 바이크샵을 새로운 유통 거점으로 선정했다.신당동에 위치한 동서오토바이는 지역 라이더들의 정비와 교류가 이뤄지는 공간이다. 이곳은 정비소 및 판매점 기능과 함께 지역 라이더들의 정보와 문화가 교류되는 플랫폼 역할을 수행해왔다. 핍스모터사이클은 해당 공간 안에 AIR LAYER 컬렉션을 전시하고 판매하며 브랜드 경험을 제공한다.소비자가 브랜드를 찾아오는 방식에서 벗어나 브랜드가 소비자의 생활 반경 안으로 진입하는 구조다. 브랜드는 이번 프로젝트를 통해 라이더 문화가 존재하는 현장에서 제품을 경험하고 구매할 수 있는 환경을 구축했으며, 사용 환경 속에서 브랜드와 제품을 접하는 지점을 마련했다.이번 프로젝트는 브랜드가 소비자를 만나는 공간과 방식에 대한 사례다. 핍스모터사이클은 AIR LAYER 신당 로컬 프로젝트를 시작으로 지역 기반 커뮤니티, 로컬 플랫폼, 라이더 문화 공간 등 다양한 생활 접점으로 브랜드 경험을 넓혀갈 계획이다.브랜드 관계자는 “이번 프로젝트는 단순히 판매 채널을 늘리는 것이 아니라 브랜드와 소비자가 만나는 방식을 새롭게 정의하기 위한 첫걸음”이라며 “앞으로도 라이더들의 실제 생활 환경 속에서 브랜드를 경험할 수 있는 다양한 프로젝트를 선보일 예정”이라고 밝혔다.양승현 리포터