AI 마케팅 컴퍼니 매드업, ‘2026 유니콘브릿지’ 최종 선정 평가 통과

세줄 요약 유니콘브릿지 최종 평가 통과

AI 마케팅 기술력과 성장성 인정

글로벌 유니콘 도약 지원 확보

이미지 확대 매드업 로고(사진 제공: 매드업)

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인공지능(AI) 마케팅 컴퍼니 ㈜매드업(각자대표 이주민, 이동호)이 중소벤처기업부와 기술보증기금이 주관하는 ‘2026년 유니콘브릿지’의 최종 선정 평가를 통과했다고 2026년 6월 23일 밝혔다.중기부의 스케일업 프로그램인 ‘유니콘브릿지’는 혁신성과 성장성을 기준으로 딥테크 기업을 발굴해 기업가치 1조 원 이상의 글로벌 유니콘으로 육성하는 사업이다. 최종 선정된 기업은 최대 16억 원의 글로벌 개척 자금과 해외 진출 지원 프로그램이 제공되며, 기업당 최대 200억 원 규모의 특별 보증도 지원된다.매드업은 AI를 활용한 디지털 마케팅 패러다임 전환 기술력과 수익성 개선 성과, 글로벌 경쟁력을 제시했다. 회사는 기업가치의 성장 추세와 해외 진출 가능성, 기술평가등급 등을 종합적으로 평가하는 유니콘선정협의회를 거쳤고, 유니콘 도약 가능성과 해외 성공 가능성을 평가하는 최종 평가 결과 이번 사업에 최종 선정됐다.2015년 출범한 매드업은 10년간 축적한 2000억 건 이상의 광고 운영 데이터와 1조 원 규모의 광고 집행 노하우를 토대로 AI 마케팅 에이전트인 ‘레버 엑스퍼트(LEVER Xpert)’를 선보이며 디지털 마케팅 시장의 자동화를 추진하고 있다.최근에는 대화형 AI 에이전트인 ‘AI 리포트’ 기능을 출시했으며, 마케팅 전 과정을 통합 지원하는 에이전트 챗봇 서비스도 준비 중이다. AI 리포트는 구글 애즈와 메타, 네이버 등 광고 매체와 구글 애널리틱스, 앱스플라이어 등의 트래커를 연동한다. 매일 500GB(약 7억 행)에 달하는 정제된 데이터를 통해 사용자의 질문에 답하며, 현황 보고와 성과 변동 원인 진단, 예산 조정 등 구체적인 실행 방안까지 제시한다.이주민 매드업 대표는 “지난 10년간 모바일 시장의 변화 속에서 유니콘 기업들의 성장을 도왔다”며 “AI 시대인 지금 당사의 기술력과 이번 유니콘브릿지 지원을 토대로 북미 등 글로벌 K-유니콘 기업들의 육성을 지원하고 매드업도 그 이상의 기업으로 도약할 것”이라고 밝혔다.양승현 리포터