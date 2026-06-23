폴란드 원유 품질조작 사건 발생... 식품 안전 관리 체계 관심 증가

세줄 요약 폴란드 원유 조작 사건 발생, 79명 기소

물 혼합·검사 조작 혐의, 첫 유죄 판결

식품 안전, 생산·검사·유통 체계 주목

이미지 확대 (우유자조금관리위원회 제공)

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국내 수입 멸균우유 시장에서 큰 비중을 차지하는 폴란드에서 원유 품질 조작 사건이 발생해 식품 안전 관리 체계에 대한 관심이 증가하고 있다. 원유에 물을 혼합하고 품질 검사 결과를 조작한 혐의로 79명이 기소됐으며, 최근 일부 피고인에 대한 유죄 판결이 내려졌다.폴란드 수사기관에 따르면 이번 사건은 원유에 물을 혼합해 납품량을 늘린 낙농가와 집유 차량 운전기사, 품질 검사 결과를 조작한 연구소 직원들이 관여한 것으로 조사됐다. 피고인 수가 많아 재판은 법원이 아닌 영화관에서 진행됐으며, 최근 징역형의 집행유예 및 벌금형 등 첫 유죄 판결이 내려지면서 사건의 사법 처리가 시작됐다.식품 안전 분야에서는 소비자가 생산 과정을 직접 확인하기 어렵기 때문에 생산, 검사, 유통 전 과정의 체계적 운영 방식이 식품 신뢰도를 결정하는 요인으로 분석된다. 이번 사건은 원유 생산 단계의 문제에 그치지 않고 이를 여과해야 할 품질 검사 시스템이 작동하지 않은 점이 특징이다. 해당 사건은 식품 안전이 생산·검사·유통 전 과정의 시스템 관리 체계에 의해 유지되어야 함을 보여준다.국내 유통 시장에서 수입산 멸균우유는 가격 요인을 바탕으로 소비자 선택지를 넓히고 있다. 이러한 상황에서 국내 원유 품질 관리 체계도 확인되고 있다. 국내 원유는 생산 단계에서부터 체세포수와 세균수 등 기준에 따라 품질 검사를 거치며, 그 결과에 따라 원유 등급과 가격이 결정되는 구조로 운영된다. 기준 미달 원유는 다음 단계 이행이 제한되며, 검사를 통과한 원유로 생산되는 국산 신선우유는 착유 후 2~3일 이내 냉장 유통 체계를 통해 소비자에게 전달된다. 생산부터 유통까지의 관리 과정이 국산 신선우유의 특성으로 꼽힌다.낙농업계 관계자는 “소비자가 생산 과정을 직접 눈으로 확인하기 어려운 식품일수록 생산·검사·유통 전반에 대한 신뢰가 중요하다”며 “우유처럼 매일 마시는 식품은 가격뿐 아니라 품질 관리 체계와 안전성을 함께 고려해야 한다”고 밝혔다.이번 폴란드 사례는 식품 품질과 안전성을 유지하는 생산·검사·유통 시스템의 연계성을 확인하는 계기가 됐다. 소비자가 직접 확인하기 어려운 식품 관리 과정의 체계적 운영 여부가 식품 선택의 기준으로 적용되고 있다. 수입산 멸균우유 소비가 증가하는 상황에서, 이번 사건을 계기로 소비자들이 식품 선택 기준을 가격 외적 요소로 확장하는 흐름이 관측된다.양승현 리포터