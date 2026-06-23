반도체 성과급·주가 상승에 집값 전망 ‘쑥’… 1월 이후 최고

세줄 요약 소비자심리지수 106.6, 두 달 연속 개선

주택가격전망 120, 1월 이후 최고 수준

반도체 호황·주가 상승·성과급 영향

이미지 확대 서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스

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반도체 호황과 주가 상승에 힘입어 소비자심리가 두 달 연속 개선됐다. 서울·경기지역 집값 상승세에 정보기술(IT) 업종의 성과급 지급까지 맞물리면서 집값과 임금이 오를 것이라는 기대도 커졌다.23일 한국은행이 발표한 ‘2026년 6월 소비자동향조사 결과’에 따르면 이달 소비자심리지수(CCSI)는 106.6으로 전월보다 0.5포인트 올랐다. 소비자심리지수는 100보다 높으면 장기 평균보다 소비 심리가 낙관적이라는 뜻이다. 지난 4월 99.2까지 떨어졌던 소비자심리는 5월 106.1로 반등한 데 이어 이달에도 상승세를 이어 갔다.주택가격전망지수는 120으로 전월보다 8포인트 올랐다. 지난 1월 124 이후 5개월 만에 가장 높은 수준이다. 이 지수는 지난 3월 96까지 떨어진 뒤 4월 104, 5월 112에 이어 3개월 연속 상승했다.임금수준전망지수도 124로 전월보다 2포인트 올라 지난해 7월과 같은 수준을 기록했다. 이흥후 한은 경제심리조사팀장은 “서울과 경기 지역을 중심으로 아파트 매매가격과 전세가격 상승폭이 확대됐고, 반도체 경기 호조로 주가가 상승한 데다 IT 부문 성과급도 많이 지급돼 주택가격 심리에 영향을 미친 것으로 보인다”고 밝혔다. 이어 “높은 1분기 성장률, 반도체 경기 호조, IT 부문 성과급 지급 등이 임금 기대에도 영향을 미친 것으로 평가된다”고 설명했다.경기 인식도 나아졌다. 현재경기판단지수는 86으로 전월보다 3포인트 올랐다. 한은은 반도체를 중심으로 한 수출 호조와 주가 상승 등이 현재 경기 인식을 끌어올렸다고 분석했다. 다만 향후경기전망지수는 92로 1포인트 하락했다. 대출금리 상승세와 높아진 주가 수준에 대한 우려가 일부 반영됐다.동시에 금리 상승 전망도 커졌다. 6개월 뒤 금리 수준을 예상한 금리수준전망지수는 126으로 전월보다 12포인트 올라 2016년 12월 이후 가장 큰 상승폭을 보였다. 기준금리 인상 기대와 시장금리 상승이 반영된 결과다. 지난 1년간 물가상승률에 대한 인식은 3.0%로 전월과 같았고, 향후 1년 기대인플레이션율도 2.8%로 변동이 없었다.김예슬 기자