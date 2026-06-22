양재IC 상습정체 줄인다… 성남~서초 10.7㎞ 민자고속도로 추진

2029년 착공·2034년 개통 목표

이미지 확대 서울 서초구 반포IC 인근 경부고속도로 차량 통행이 정체되고 있는 모습. 연합뉴스

세줄 요약 양재IC 상습정체 해소 위한 민자도로 추진

성남~서초 10.7㎞ 왕복 4차로 조성 계획

효성중공업컨소시엄 우선협상대상자 선정

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정부가 경부고속도로 양재 나들목(IC) 인근의 상습 정체를 해소하기 위해 ‘성남~서초 고속도로 사업’을 본격 추진한다.국토교통부는 22일 성남~서초 고속도로 민간투자사업의 우선협상대상자로 효성중공업컨소시엄을 선정했다고 밝혔다.사업 구간은 경부고속도로와 용인-서울 고속도로가 만나는 판교 인근부터 서울 서초구 우면산 터널까지 약 10.7㎞로, 왕복 4차로 규모로 조성할 예정이다. 사업비로는 약 5612억원(2016년 기준)이 투입될 예정이다.앞서 국토부는 지난 1월 사업자 모집을 위한 제3자 제안공고를 시행했고, 그 결과 이 사업을 최초로 제안한 효성중공업컨소시엄이 단독으로 신청했다. 이후 각 분야의 전문가로 구성된 평가단이 지난 17일부터 이틀간 제안된 사업계획의 적정성을 평가했다.사업 인근 지역의 경부고속도로 금토 분기점(JC)~서초IC 구간은 일평균 교통량이 약 19만대에 달하는 대표적 병목 구간이다. 고속도로가 개통하면 양재 IC 정체 구간의 교통량이 분산되면서 수도권 남부 지역에서 서울 서남부권으로 이동하는 차량 흐름이 크게 개선될 전망이다.국토부와 효성중공업컨소시엄은 세부 협상에 착수해 2029년 착공, 2034년 개통을 목표로 사업을 추진할 계획이다.세종 조중헌 기자