제주더큰내일센터, 전국 청년 누구나 지원 가능…탐나는인재 13기 7월 16일까지 접수

세줄 요약 탐나는인재 13기, 전국 청년 대상 모집

취업·창업 과정 분리, 맞춤형 교육 제공

최대 18개월 수당, 8월 발표·9월 시작

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제주더큰내일센터가 오는 7월 16일까지 탐나는인재 13기 참가자를 모집한다. 전국의 청년 누구나 지원할 수 있으며 학력과 경력 제한 없이 신청 가능하다.탐나는인재는 청년들의 취업과 창업 역량 강화를 위해 운영되는 장기 인재 양성 프로그램이다. 진로 방향에 따라 취업과정과 창업과정을 구분해 운영하며 맞춤형 교육을 제공한다.취업과정은 직무교육과 기업실습, 인턴십으로 구성된다. 참여자들은 현장 경험을 통해 직무 이해도를 높이고 실제 취업 경쟁력을 강화할 수 있다. 인턴십 기간에는 월 250만원 수준의 급여가 지급된다.창업과정에서는 사업화 전략 수립과 전문가 멘토링, 투자유치, 판로개척 지원 등이 제공된다. 창업 초기 단계에서 필요한 역량을 집중적으로 강화할 수 있도록 프로그램이 구성됐다.참여자에게는 최대 18개월 동안 월 150만원 상당의 참여수당이 지급된다. 이를 통해 교육에 집중할 수 있는 환경을 마련하고 청년들의 도전을 지원한다.선발 절차는 서류전형과 인성검사, 넥스톤 전형 순으로 진행된다. 최종 합격자는 8월 10일 발표되며 교육은 9월 1일부터 시작된다.제주더큰내일센터 관계자는 “청년들이 충분한 시간과 기회를 가지고 자신의 미래를 준비할 수 있도록 지원하고 있다”며 “새로운 도전을 준비하는 청년들의 적극적인 참여를 바란다”고 전했다.이어 “장기간의 집중 교육을 통해 진로 준비 기간을 확보할 수 있어 청년들의 미래 설계에 도움이 될 것으로 기대된다”고 덧붙였다.양승현 리포터