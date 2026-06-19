고개 숙인 중기부 “‘모두의 창업’ 개인정보 유출 사과…피해 확산 막겠다”

21일부터 노용석 1차관 주재 개인유출 점검회의 정례 개최

이미지 확대 인사말하는 한성숙 장관 국무총리 후보자인 한성숙 중소벤처기업부 장관이 지난 16일 마포구 SVC 서울에서 열린 모두의 창업 1기 출범식에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 인사말하는 한성숙 장관 국무총리 후보자인 한성숙 중소벤처기업부 장관이 16일 마포구 SVC 서울에서 열린 모두의 창업 1기 출범식에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 모두의 창업 1기 출범식 국무총리 후보자인 한성숙 중소벤처기업부 장관이 16일 마포구 SVC 서울에서 열린 모두의 창업 1기 출범식에서 박수를 치고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 중기부, 모두의 창업 개인정보 유출 공식 사과

피해 확산 방지·사고 수습 위한 대응 착수

유출 인지·신고 지연 놓고 부실 대응 지적

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6만 2000여명이 몰린 정부 초대 창업 프로젝트인 ‘모두의 창업’에서 발생한 개인정보 유출 사건과 관련해 주무 부처인 중소벤처기업부가 공식 사과했다. 중기부는 피해 확산 방지와 사고 수습에 만전을 다하겠다고 전했다.중소벤처기업부는 19일 입장문을 내고 “‘모두의 창업’ 플랫폼에서 발생한 개인정보 유출로 국민 여러분과 프로젝트 참여자분들께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다”고 밝혔다.김지현 대변인은 “이번 사안을 엄중하게 인식하고 있으며, 피해 확산 방지와 신속한 사고 수습, 사업의 안정적 운영을 위해 필요한 조치를 차질 없이 추진하고 있다”고 강조했다.중기부는 노용석 중기부 제1차관 주재로 이번 개인정보 유출 사건에 대한 점검 회의를 정례적으로 열기로 했다. 김 대변인은 “프로젝트를 책임감 있고 체계적으로 관리하고자 노 차관 주재로 점검 회의를 정례적으로 개최할 것”이라며 “오는 21일 회의를 시작으로 개인정보 유출 관련 조치 상황과 플랫폼 운영, 주요 현안 및 향후 개선 방안을 지속해 점검하겠다”고 설명했다.회의에는 중기부와 창업진흥원 등이 참여해 기관별 조치 사항과 추진 상황을 확인할 계획이다. 중기부는 회의 다음 날인 22일 브리핑 통해 관련 내용을 설명할 계획이다. 김 대변인은 “사고 수습과 프로젝트의 안정적인 운영을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.모두의 창업은 지식재산권이 담긴 정보가 수집되고 대국민 경진대회라는 점에서 보안 강화에 더 주의를 기울였어야 했지만 프라이버시 체계의 적절성과 유출 이후 대응 등을 놓고 부실했다는 지적이 나오고 있다.중기부에 따르면 모두의 창업 합격자의 개인정보 유출 사실을 인지한 것은 지난 15일 오후 3시쯤이었다. 이미 당일 합격자 5000명의 개인 프로필이 공개된 지 6시간 지난 시점이었고 그마저도 모두의 창업 플랫폼 게시판에 이용자들의 문의로 유출 사실을 알게 된 것으로 파악됐다.한 참가자는 ‘개인정보 유출 가능성 철저한 조사 요청’이라는 제목의 글에서 “프로필을 공개하지도 않았고 이메일을 누구에게도 알려주지 않았다”며 “모두의 창업에 등록한 이름으로 모두의 창업을 언급한 이메일을 받았다. 개인정보 유출된 것이 아닌지 철저한 조사를 요청한다”고 촉구하기도 했다.중기부는 유출 사고를 인지한 지 1시간 만인 지난 15일 오후 4시에 허가되지 않는 접근 경로를 차단하고, 다음 날엔 외부 인공지능(AI) 기반 자동 수집 시도를 추가로 차단했다.그러나 유출 피해 당사자에게 개별적으로 알리고 관련 당국에 신고한 것은 사흘이 지난 18일이었다. 유출 사실을 인지한 지 약 70시간 만이었다. 이는 개인정보보호법상 신고 기한인 72시간 이내에는 해당하지만, 정부가 주관하는 대규모 창업 지원 사업에서 발생한 사고라는 점에서 보다 신속한 신고가 이뤄졌어야 하는 것 아니냐는 지적이 나온다.중기부가 파악한 유출된 정보는 관련 법상 개인정보에 해당하는 이메일 주소와 비개인정보인 아이디어 요약 정보, 심사평 등이다.세종 김우진 기자