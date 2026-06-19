막걸리·소주·과일주까지 충남 대표 전통주 ‘10선’

충남도, 톱텐 전통주에 대해 판로 등 지원

이미지 확대 충남 술 톱텐. 충남도 제공

세줄 요약 충남 전통주 10선 선정 및 상패 수여

지역 농산물 활용한 우수 제품 발굴

홍보·판로 지원으로 소비 확대 추진

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충남을 대표하는 전통술 10선이 선정됐다.충남도는 19일 충남경제진흥원과 공동으로 ‘2026 충남 술 톱텐(TOP10)’을 선정해 상패 수여식을 개최했다. 충남을 대표하는 전통주의 우수성과 경쟁력을 알리고 지역 양조장 관계자와 관계기관 간 소통의 시간을 가졌다.충남 술 톱텐은 지역 농산물을 활용한 우수 전통주를 발굴하고 지역 양조장의 상품 가치를 높이기 위해 2018년부터 추진해 온 사업이다. 도는 매년 품평회를 통해 우수 제품을 선정하고 선정 제품에 대해서는 홍보·마케팅, 판로를 지원하고 있다. 이를 통해 지역 농업과 전통주 산업이 성장하는 상생 기반이 마련됐고 전통주의 경쟁력을 높이고 있다는 평가를 받는다. 충남 술 톱텐에는 탁주·과실주, 약·청주, 증류주 등 총 10개 제품이 선정됐다.이날 수여식에서는 양조장 관계자들이 각 전통주에 담긴 철학과 이야기를 소개하고 제품별 맛과 향을 경험해 보는 시간을 가졌다.도는 충남 술 톱텐 제품을 도청 지하 1층 홍보관에 상설 전시하고 각종 박람회와 행사, 판로 지원 사업 등을 통해 소비 확대를 지원할 계획이다.이한규 충남도 농촌재구조화과장은 “충남 술 톱텐을 계기로 지역 전통주를 발굴, 육성하는 기반이 마련됐다”며 “전통주가 지역 농업과 함께 성장하는 산업으로 자리매김할 수 있도록 판로 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.홍성 박승기 기자