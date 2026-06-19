한국거래소, ‘오전 7시 프리마켓’ 개장 내년 말로 연기

세줄 요약 프리마켓 개장 시점 2027년 말로 연기

단일 시스템 개발 일정과 연계한 조정

애프터마켓은 9월 14일 예정대로 추진

이미지 확대 서울 여의도 한국거래소 전경. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국거래소가 오는 9월로 예정했던 프리마켓 개장을 내년 말로 연기한다. 다만 정규장 이후 거래하는 애프터마켓은 예정대로 오는 9월 개설을 추진한다.한국거래소는 프리마켓 개장 시점을 2027년 말로 변경한다고 19일 밝혔다. 프리마켓은 정규장 시작 전인 오전 7시부터 7시 50분까지 주식을 거래할 수 있도록 하는 제도다.거래소는 프리마켓에서 정규장, 애프터마켓으로 미체결 주문이 이전되는 단일 시스템 구조 개발 시점과 연계해 프리마켓을 열겠다는 방침이다.애프터마켓은 예정대로 오는 9월 14일 개설하되, 증권사들과 실무 협의를 거쳐 세부 시행 방안을 정할 예정이다. 애프터마켓은 정규장 종료 이후인 오후 4시부터 오후 8시까지 거래할 수 있는 시장이다.거래소 관계자는 “충분한 시스템 개발 기간 확보를 위해 당초 올해 6월이었던 개설 시점을 9월로 한 차례 연기한 바 있으나, 추진 과정에서 업계 부담이 지속 제기돼 시행 일정을 조정하기로 했다”고 설명했다.거래소는 모의시장 운영 과정에서 정보기술(IT) 개발과 인력 운영 부담이 크다는 문제가 나타나자 이날 증권사 사장단 간담회에서 일정을 조정하기로 합의했다.김예슬 기자