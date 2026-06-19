위글위글, 세계 첫 소금호수 팝업 운영…차별화된 공간 기획으로 글로벌 접점 확대

세줄 요약 중국 염호서 세계 첫 소금호수 팝업 운영

청두 매장 따종디엔핑 평점 1위 성과

도산·명동 플래그십과 라이브로 확장

이미지 확대 (중국 최대 염전 호수 지역인 청해성 거얼무시에서의 염호 상업 팝업스토어)

이미지 확대 (위에서부터 차례로: 위글위글집 도산점, 위글위글집 명동점, 위글위글타운 명동점)

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디자인 IP 위글위글(대표 오정현)이 독창적인 공간 기획을 앞세워 글로벌 시장에서 브랜드 경험을 확대하고 있다.대표적인 사례는 중국 청해성 거얼무시 염호 지역에서 진행한 팝업스토어다. 위글위글은 소금호수라는 이색적인 공간에서 상업 팝업을 운영하며 현지 소비자들의 관심을 모았다.앞서 중국 청두에 문을 연 위글위글 매장은 오픈 일주일 만에 현지 대표 생활정보 플랫폼 ‘따종디엔핑’ 평점 1위에 올랐다. 이는 위글위글의 차별화된 공간 기획이 현지 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻은 사례로, 브랜드 인지도 확대에도 힘을 보탰다.서울에서도 브랜드 경험을 강화하고 있다. 위글위글은 도산과 명동에 플래그십 스토어를 운영하며 국내외 방문객과의 접점을 확대하고 있다. 특히 외국인 관광객의 방문 비중이 높은 것으로 알려졌으며, 해외 소비자를 대상으로 한 라이브 방송 등 온·오프라인을 연계한 콘텐츠도 함께 운영하고 있다.오정현 대표는 “예상하지 못한 공간에서 브랜드를 경험했을 때 더욱 오래 기억에 남을 수 있다고 생각한다”며 “앞으로도 새로운 공간과 콘텐츠를 통해 위글위글만의 IP 경험을 선보여 나갈 계획”이라고 밝혔다.운영사 아트쉐어는 디자인 IP 사업을 전개하고 있다. 차별화된 공간 기획과 콘텐츠를 통해 국내외 소비자와의 접점을 지속적으로 확대하며 글로벌 브랜드 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이다.양승현 리포터