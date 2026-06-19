서학개미, 스페이스X 사흘간 2조 7900억원 순매수

세줄 요약 스페이스X 사흘간 2조7899억원 순매수

16일 하루 1조원 넘게 집중 매수

속슬, 순매도 뒤 다시 순매수 전환

이미지 확대 스페이스X 로고와 일론 머스크의 모습.

로이터

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미국 증시에 투자하는 개인 투자자들이 우주기업 스페이스X 주식 순매수 행진을 이어갔다. 사흘간 순매수 규모는 2조 7900억원에 육박했다.19일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 개인 투자자들은 지난 16일(현지시간) 하루 동안 스페이스X 주식 6억 7012만 달러(1조 350억원)어치를 순매수했다. 스페이스X 상장 당일인 지난 12일 7억 9593만 달러, 15일 3억 4687만 달러에 이어 3거래일 연속 순매수다.사흘간 개인 투자자들이 순매수한 스페이스X 주식은 모두 18억 1292만 달러(2조 7899억원)에 달했다. 이는 서학개미들이 많이 보유한 미국 주식 순위 22위인 인텔 보관금액(18억 3082만 달러)에 육박하는 규모다.스페이스X 주가는 상장 첫날과 둘째 날 각각 19.22%, 19.60% 오른 데 이어 셋째 날에도 4.83% 상승해 201.80달러를 기록했다. 다만 현지시간 18일에는 3.56% 하락한 185달러에 거래를 마쳤다.서학개미들은 지난 16일 필라델피아 반도체 지수를 정방향으로 3배 추종하는 ‘디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3X ETF’(SOXL·속슬)도 2억 3943만 달러어치 순매수했다. 앞서 지난 12일과 15일 이틀간 속슬을 10억 3695만 달러(1조 5808억원)어치 순매도했지만, 다시 순매수로 돌아선 것이다.김예슬 기자