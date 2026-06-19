숭실사이버대, 전국민 대상 ‘제1회 KSCU 콩쿠르’ 개최

세줄 요약 전 국민 대상 제1회 KSCU 콩쿠르 개최

피아노·성악·현악·관악 부문 예선·본선 진행

7월 13일까지 신청, 25일 구로캠퍼스 본선

이미지 확대 사진=숭실사이버대학교 제공

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숭실사이버대학교가 음악 인재 발굴과 예술교육 활성화를 위해 전 국민을 대상으로 한 ‘제1회 KSCU 콩쿠르’를 연다.이번 대회는 숭실사이버대학교가 주최하고 음악학과가 주관하며, 피아노·성악·현악·관악 부문으로 나뉘어 진행된다.예선은 7월 18일 피아노·성악 부문, 7월 19일 관악·현악 부문으로 각각 치러진다. 본선인 대상전은 7월 25일 서울 구로구 숭실사이버대학교 구로캠퍼스 대강당에서 열릴 예정이다.참가 대상은 초등부와 중등부, 고등부, 대학부, 일반부로 구분되며, 참가자는 자유곡 1곡을 연주하게 된다.숭실사이버대학교는 이번 콩쿠르를 통해 문화예술 분야 실기교육의 저변을 넓히고 차세대 음악 인재 발굴의 기회를 마련한다는 계획이다.시상은 전체 대상 수상자에게 상장과 상금 100만원, 준대상 수상자에게 상장과 상금 50만원이 수여된다. 이와 함께 부문별 1·2·3위 입상자에게도 상장이 주어진다.숭실사이버대학교 음악학과 학과장은 “이번 콩쿠르가 전국의 우수한 음악 전공자와 예비 예술인들이 자신의 역량을 발휘하는 무대가 되길 기대한다”며 “음악을 사랑하는 학생들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.참가 신청은 7월 13일까지 가능하며, 자세한 모집 요강은 평생교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.양승현 리포터