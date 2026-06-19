신영증권, 김대일 신임 대표 선임… IB·WM 각자 대표 체제로

세줄 요약 김대일 사장 신임 대표 선임 및 각자 대표 전환

금정호 대표는 IB, 김 대표는 WM 부문 담당

전문성 결합으로 협업·의사결정 속도 강화

이미지 확대 김대일 신영증권 신임 대표이사. 신영증권 제공

이미지 확대 금정호 신영증권 대표이사. 신영증권 제공

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신영증권 신임 대표이사에 김대일 사장이 선임됐다.신영증권은 19일 서울 여의도 본사에서 정기 주주총회와 이사회를 열고 김 사장을 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다. 이번 선임으로 신영증권은 기존 금정호 대표이사 사장과 김대일 신임 대표이사 사장의 각자 대표 체제로 전환했다.김 대표는 조직 전체의 협업과 조화를 중시하는 리더십으로 사내에서 두터운 신망을 얻고 있다는 평가를 받는다. 신영증권은 김 대표가 오랜 기간 현장에서 실무자·임원들과 긴밀히 소통해 왔으며, 특히 ‘패밀리 헤리티지 서비스’ 등 종합자산 승계 솔루션의 토대를 다지는 데 기여했다고 설명했다.신영증권은 각자 대표 체제를 통해 기업금융(IB)과 자산관리(WM) 부문의 경쟁력을 강화한다는 계획이다. 금 대표는 오랜 기간 IB 총괄을 맡아 온 경험을 바탕으로 기업금융 부문을 이끌고, 김 신임 대표는 WM 총괄 경험을 살려 자산관리와 고객 맞춤형 솔루션 부문을 진두지휘한다.신영증권 관계자는 “이번 각자 대표 체제 전환은 두 대표이사의 독보적인 전문성을 바탕으로 시너지를 창출하고 의사결정의 신속성을 높이기 위한 것”이라며 “안정적인 리스크 관리 속에서 WM과 IB 부문의 균형 성장을 도모해 고객 가치를 제고하고 ‘자산관리 명가’로서의 위상을 더욱 공고히 해 나가겠다”고 말했다.김 대표는 1968년생으로 서울대 경영학과를 졸업하고 미국 일리노이주립대에서 재무학 석사학위를 받았다. 1999년 신영증권에 입사한 뒤 Asset Allocation 본부장, 패밀리헤리티지·자산배분솔루션 본부장, WM 총괄 부사장 등 주요 보직을 거쳤다.김예슬 기자