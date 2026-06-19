신영증권, 김대일 신임 대표 선임… IB·WM 각자 대표 체제로

세줄 요약
- 김대일 사장 신임 대표 선임 및 각자 대표 전환
- 금정호 대표는 IB, 김 대표는 WM 부문 담당
- 전문성 결합으로 협업·의사결정 속도 강화
신영증권 신임 대표이사에 김대일 사장이 선임됐다.
신영증권은 19일 서울 여의도 본사에서 정기 주주총회와 이사회를 열고 김 사장을 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다. 이번 선임으로 신영증권은 기존 금정호 대표이사 사장과 김대일 신임 대표이사 사장의 각자 대표 체제로 전환했다.
김 대표는 조직 전체의 협업과 조화를 중시하는 리더십으로 사내에서 두터운 신망을 얻고 있다는 평가를 받는다. 신영증권은 김 대표가 오랜 기간 현장에서 실무자·임원들과 긴밀히 소통해 왔으며, 특히 ‘패밀리 헤리티지 서비스’ 등 종합자산 승계 솔루션의 토대를 다지는 데 기여했다고 설명했다.
신영증권은 각자 대표 체제를 통해 기업금융(IB)과 자산관리(WM) 부문의 경쟁력을 강화한다는 계획이다. 금 대표는 오랜 기간 IB 총괄을 맡아 온 경험을 바탕으로 기업금융 부문을 이끌고, 김 신임 대표는 WM 총괄 경험을 살려 자산관리와 고객 맞춤형 솔루션 부문을 진두지휘한다.
신영증권 관계자는 “이번 각자 대표 체제 전환은 두 대표이사의 독보적인 전문성을 바탕으로 시너지를 창출하고 의사결정의 신속성을 높이기 위한 것”이라며 “안정적인 리스크 관리 속에서 WM과 IB 부문의 균형 성장을 도모해 고객 가치를 제고하고 ‘자산관리 명가’로서의 위상을 더욱 공고히 해 나가겠다”고 말했다.
김 대표는 1968년생으로 서울대 경영학과를 졸업하고 미국 일리노이주립대에서 재무학 석사학위를 받았다. 1999년 신영증권에 입사한 뒤 Asset Allocation 본부장, 패밀리헤리티지·자산배분솔루션 본부장, WM 총괄 부사장 등 주요 보직을 거쳤다.
김예슬 기자
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