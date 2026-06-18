줄줄이 ‘검은옷’ 삼성전자 ‘초상집’ 분위기…“성과급 100분의 1” 분통

DX 중심 동행노조, 각 사업장서 캠페인

동행노조 가입자수 2만 6000여명 돌파

이미지 확대 삼성전자 DX 부문 직원들, 성과급 불만에 ‘검은옷’ 출근 캠페인 전개 삼성전자의 가전·TV·스마트폰 등을 담당하는 DX(디바이스경험) 부문 직원들이 18일 경기 수원 본사에 검은 옷 또는 검은 마스크를 착용하고 출근하는 캠페인에 참여하고 있다. 삼성전자 노동조합 동행(동행노조)에 따르면, 노사 간 성과급 합의 후에도 다른 부문과의 성과급 격차에 대해 DX 부문을 중심으로 불만이 이어지면서 10일부터 서울 강동을 시작으로 전국 사업장에서 캠페인 참여가 이어지고 있다. 2026.6.18 동행노조 제공

이미지 확대 삼성전자 DX 부문 직원들, 성과급 불만에 ‘검은옷’ 출근 캠페인 전개 삼성전자의 가전·TV·스마트폰 등을 담당하는 DX(디바이스경험) 부문 직원들이 18일 경기 수원 본사에 검은 옷 또는 검은 마스크를 착용하고 출근하는 캠페인에 참여하고 있다. 삼성전자 노동조합 동행(동행노조)에 따르면, 노사 간 성과급 합의 후에도 다른 부문과의 성과급 격차에 대해 DX 부문을 중심으로 불만이 이어지면서 10일부터 서울 강동을 시작으로 전국 사업장에서 캠페인 참여가 이어지고 있다. 2026.6.18 동행노조 제공

이미지 확대 삼성전자 DX 부문 직원들, 성과급 불만에 ‘검은옷’ 출근 캠페인 전개 삼성전자의 가전·TV·스마트폰 등을 담당하는 DX(디바이스경험) 부문 직원들이 18일 경기 수원 본사에 검은 옷 또는 검은 마스크를 착용하고 출근하는 캠페인에 참여하고 있다. 삼성전자 노동조합 동행(동행노조)에 따르면, 노사 간 성과급 합의 후에도 다른 부문과의 성과급 격차에 대해 DX 부문을 중심으로 불만이 이어지면서 10일부터 서울 강동을 시작으로 전국 사업장에서 캠페인 참여가 이어지고 있다. 2026.6.18 동행노조 제공

세줄 요약 DX부문 검은 옷 출근 캠페인 확산

DS부문과 성과급 격차 반발 심화

동행노조 가입자 2만6117명 증가

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삼성전자 디바이스경험(DX) 부문 직원들이 반도체(DS) 부문과의 성과급 격차에 반발하며 검은 옷을 입고 출근하는 단체 행동에 나섰다. 성과급 산정 방식을 둘러싼 내부 불만이 커지면서 DX 부문 직원들이 주축인 노동조합 가입자 수도 빠르게 늘고 있다.18일 삼성전자 노동조합 동행(동행노조)에 따르면 삼성전자의 가전·TV·스마트폰 등을 담당하는 DX 부문 직원들은 이날 경기 수원사업장에서 검은색 옷이나 검은색 마스크를 착용하고 출근하는 캠페인에 참여했다.동행노조는 지난 10일 강동, 16일 구미, 18일 수원 사업장에서 캠페인을 진행했으며 오는 23일 광주, 24일 우면 등 전국 사업장으로 확대할 계획이다.노조는 조합원들에게 사내 프로필 닉네임을 ‘같은 회사 같은 권리’로 변경하고 연봉계약서 체결을 유예할 것도 독려하고 있다.성과급 격차를 둘러싼 반발이 확산하면서 동행노조 가입자 수도 증가했다.이날 오후 기준 동행노조 가입자는 2만 6117명으로 집계됐다. 노조 측은 DX 부문 전체 직원 5만 1717명 가운데 과반이 가입했다고 밝혔다.앞서 삼성전자 노사는 반도체 부문 사업 성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 신설하는 내용 등을 담은 임금협상안에 합의했다.합의안에 따르면 올해 삼성전자 영업이익이 300조원을 달성할 경우 연봉 1억원 기준 DS(디바이스솔루션) 부문 메모리사업부 직원은 자사주로 지급되는 특별경영성과급 약 5억 5000만원(세전)과 초과이익성과급(OPI) 약 5000만원 등 총 6억원 수준의 보상을 받을 수 있다.반면 실적 부진이 예상되는 DX 부문 직원에게는 1인당 약 600만원 상당의 자사주만 돌아갈 가능성이 높아, 양 부문 간 성과급 격차가 최대 100배까지 벌어질 수 있다는 불만이 나오고 있다.동행노조는 오는 23일 DX 부문 인사 담당자인 피플팀장과 면담할 예정이다. 이후 노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX 부문장과의 면담도 추진한다는 방침이다.권윤희 기자