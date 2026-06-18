페스룸, 1억 뷰 윤홍준 수의사와 공동 개발한 ‘핑크 수딩 샴푸’ 6월 말 출시

세줄 요약 윤홍준 수의사와 공동 개발한 신제품 출시

강아지·고양이 겸용 3-in-1 올인원 샴푸

우려 성분 배제, pH 밸런스 정밀 조정

이미지 확대 (사잔=페스룸 제공)

이미지 확대 윤홍준 수의사

이미지 확대 페스룸 핑크 수딩 샴푸

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반려동물의 피부 특성을 고려한 맞춤형 목욕용품 선택의 중요성이 커지는 가운데, 올인원 형태의 신제품이 출시를 앞두고 있다.글로벌 펫 테크 기업 비엠스마일의 반려동물 라이프스타일 브랜드 ‘페스룸(PETHROOM)’은 강아지와 고양이가 함께 사용할 수 있는 신제품 ‘핑크 수딩 샴푸’를 오는 6월 말 정식 출시한다고 밝혔다.이번 신제품은 누적 조회 수 1억 회 이상을 기록한 반려동물 전문 콘텐츠 전문가 윤홍준 수의사와 기획 단계부터 공동 개발을 진행했다. 페스룸 측은 사람보다 연약하고 민감한 강아지와 고양이의 피부 특성을 반영해 성분 구성과 pH 밸런스를 정밀하게 조정했다고 설명했다.신제품 ‘핑크 수딩 샴푸’는 강아지와 고양이가 함께 사용할 수 있도록 반려동물의 피부 특성을 고려한 포뮬러를 적용한 것이 특징이다. 부드러운 세정감을 제공하는 동시에 목욕 후 피부와 피모 관리까지 고려해 설계됐다.특히 목욕을 부담스러워하는 반려동물의 특성을 반영해, 세정과 컨디셔닝, 탈취 기능을 하나로 결합한 올인원(3-in-1) 형태로 출시된다. 이를 통해 한 번의 목욕으로 세 가지 관리를 할 수 있어 목욕 시간을 줄이는 데 도움을 줄 수 있도록 구성했다.성분 측면에서는 설페이트, 파라벤, 비누 성분, 실리콘, 미네랄 오일, 페녹시에탄올, 에틸알코올 등 7가지 우려 성분을 배제했다. 또한 인공 향료와 인공 색소를 첨가하지 않은 포뮬러를 적용했다.페스룸 관계자는 “수의사와 기획 단계부터 함께 개발한 pH 밸런스 샴푸”라며 “보호자들이 반려동물 목욕 제품을 선택할 때 성분과 피부 특성을 함께 고려할 수 있도록 제품을 구성했다”고 밝혔다.양승현 리포터