경제 나만의 폰 케이스 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/18/20260618500161 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-06-18 14:48 입력 2026-06-18 14:48 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 18일 서울 강남구 세텍에서 열린 ‘제27회제일창업박람회in서울’을 찾은 사람들이 자신이 직접 만드는 핸드폰 케이스를 보고 있다. 2026.6.18 도준석 전문기자 18일 서울 강남구 세텍에서 열린 ‘제27회제일창업박람회in서울’을 찾은 사람들이 자신이 직접 만드는 핸드폰 케이스를 보고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 제27회 제일창업박람회는 어느 도시에서 개최되었나? 서울 부산